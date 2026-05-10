Slušaj vest

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je danas da bi uskoro mogao da bude potpisan ugovor o izgradnji gasne elektrane kod Niša između azerbejdžanske kompanije SOCAR i srpskih kompanija Srbijagas i Elektroprivreda Srbije, naglašavajući da je cilj da elektrana bude završena u naredne četiri godine.

Đedović Handanović podsetila je da je sporazum između Srbije i Azerbejdžana već potpisan i ratifikovan u Skupštini Srbije, nakon čega se prelazi na narednu fazu realizacije projekta.

- Sledeći korak je, pre svega, da dogovorimo ugovor o izgradnji između kompanija koje će je graditi. Sa jedne strane, Sokar iz Azerbejdžana, s druge strane Srbijagas i Elektroprivreda Srbije. Vodili smo intenzivne razgovore u prethodnih mesec dana između kompanija. Ja sam boravila u Bakuu, dogovorili smo se skoro pa oko svega - rekla je Đedović Handanović za TV Prva.

Kako je navela, preostala su još dva važna pitanja, jedno se odnosi na cenu gasa, dok je drugo povezano sa profitabilnošću investicije.

- Ja ću sutra imati razgovor sa ministrom (Mikailom) Džabarovim, koji je i predsednik upravnog odbora azerbejdžanske gasne kompanije, da pokušamo da razrešimo i ta poslednja dva pitanja da bi u narednih nedelju ili dve dana potpisali ključne odredbe sporazuma koji će kasnije uslediti. A plan je da gasna elektrana bude završena u naredne četiri godine - navela je Đedović Handanović.