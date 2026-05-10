Amerikanci se jagme za nekretnine u Grčkoj

Grčka ostrva odavno više nisu samo letnje destinacije za srpske turiste, postaju i tržišta nekretnina, ponekad pristupačnija nego što bi se očekivalo i u poređenju s kopnenim delom Grčke.

Podaci portala Spitogatos.gr, dela Indomio mreže, pokazuju da između Lefkade, Krfa, Zakintosa, Krita i Skijatosa postoje ogromne razlike ne samo u cenama, već i u tome šta ta cena realno kupuje.

Lefkada: Ostrvo do kojeg se stiže automobilom

Lefkada ima prednost koju nijedno drugo veliko grčko ostrvo nema do nje se stiže bez trajekta, direktno automobilom preko mosta koji je povezuje sa kopnom. Upravo ta dostupnost godinama privlači kupce iz Srbije koji žele češće dolaske i jednostavniju logistiku.

Tržište se ovde praktično deli na dva dela. U unutrašnjosti ostrva starije kuće za renoviranje mogu se pronaći već od oko 55.000 evra, dok novogradnja uz more dostiže znatno više cene. Stan od 28 kvadrata u Nikiani sa bazenom, pogledom na more i energetskom klasom A trenutno se prodaje za oko 82.000 evra.

Lefkada ostaje jedno od retkih jonskih ostrva na kojem kupci sa srednjim budžetom i dalje mogu pronaći novogradnju relativno blizu mora.

Krf: Niske cene, a dodatni troškovi

Na prvi pogled Krf deluje kao jedno od najjeftinijih ostrva za kupovinu nekretnine. U pojedinim selima na jugu ostrva stare kamene kuće mogu se pronaći za 10.000 do 40.000 evra.

Međutim, iza tih cena uglavnom stoji ozbiljna potreba za renoviranjem. Većina objekata je starija gradnja, često bez savremene infrastrukture i sa energetskim klasama koje zahtevaju dodatna ulaganja.

Ipak, postoje i objekti spremni za korišćenje. Delimično renovirana kuća sa pogledom na more i većom parcelom trenutno se može pronaći za oko 72.000 evra, što predstavlja potpuno drugačiji tržišni segment.

Zakintos: Razlika između unutrašnjosti i primorja

Zakintos već godinama ima snažan turistički identitet, što se direktno vidi i na tržištu nekretnina. Ali cene na ostrvu nisu ujednačene.

U unutrašnjosti i manjim selima stare kamene kuće kojima je potrebna renoviranje mogu se pronaći za 15.000 do 30.000 evra. Sa druge strane, bliže moru i centru cene rastu znatno brže.

Stan od 45 kvadrata u Hori, svega stotinak metara od šetališta, trenutno košta oko 70.000 evra, dok apartmani sa pogledom na more ili novijom gradnjom prelaze i više iznose.

Zakintos danas funkcioniše po dve logike, kao tržište za kupce koji traže projekat za renoviranje, ali i kao tržište gotovih turističkih apartmana.

Krit: Najveći izbor i najširi raspon cena

Krit je praktično zasebna kategorija na grčkom tržištu nekretnina. Najveće grčko ostrvo nudi raspon cena kakav ne postoji na drugim ostrvima.

U unutrašnjosti Herakliona stare kuće mogu se pronaći već od 18.000 do 25.000 evra, ali gotovo uvek uz potrebu za ozbiljnim ulaganjima. Reč je uglavnom o kamenim objektima bez moderne infrastrukture i sa starijim energetskim standardima.

Sa druge strane, primorski delovi ostrva funkcionišu po potpuno drugačijoj tržišnoj logici. Hanja i Heraklion kao urbani i turistički centri imaju znatno više cene, posebno kada je reč o apartmanima pogodnim za kratkoročni najam.

Upravo zbog te razuđenosti Krit privlači veoma različite tipove kupaca, od onih koji traže jeftin ulaz na tržište do investitora koji ciljaju turistički prihod.

Skijatos: Premijum tržište sa ograničenom ponudom

Za razliku od prethodnih ostrva, Skijatos funkcioniše kao premijum tržište. Malo ostrvo u Sporadima sa direktnim letovima i snažnom turističkom sezonom poslednjih godina beleži konstantno visoke cene nekretnina.

Stanovi u centru Hore od oko 30 kvadrata dostižu cenu od 100.000 evra, dok kuće sa pogledom na more prelaze 200.000 evra. Mezaneta od 90 kvadrata u istorijskom centru ostrva trenutno se prodaje za oko 185.000 evra.

Na Skijatosu praktično ne postoji “jeftin ulaz” kakav je moguć na Kritu ili Krfu. Ograničena ponuda i velika tražnja za kratkoročnim najmom podigli su cene na nivo bliži luksuznim jonskim destinacijama.

Koliko realno koštaju dodatni troškovi kupovine

Kupovina nekretnine u Grčkoj za državljane Srbije moguća je bez posebnih ograničenja na ovim ostrvima, ali transakcioni troškovi moraju biti uračunati u budžet.

Porez na prenos za starije objekte iznosi 3,09%, dok se na deo novogradnje obračunava PDV od 24%. Advokatske usluge najčešće koštaju između 1 i 2% vrednosti nekretnine, notar oko 1%, a agencijska provizija uglavnom oko 2% plus PDV.

U praksi, ukupni dodatni troškovi najčešće iznose između 7 i 10% kupovne cene.

Nekretnina na ostrvu nije samo kuća za odmor

Tržište pokazuje da se motivi kupaca menjaju. Nekretnina na grčkom ostrvu danas sve češće predstavlja kombinaciju privatnog boravka i potencijalnog prihoda od najma.

Na Lefkadi i Zakintosu objekti blizu mora mogu donositi bruto prinose od oko 5 do 7% godišnje kroz sezonski najam, dok je na Skijatosu fokus više na rastu vrednosti nekretnina nego na pasivnom prihodu.