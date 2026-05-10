Najlepša priča sa severa KiM: Selo ima 30 stanovnika, a Markovići napravili poljoprivrednu imperiju na hektar zemlje
U selu Kamenica kod Leposavića, koje danas broji svega tridesetak stanovnika, porodica Marković izgradila je jedan od najvećih plasteničkih kompleksa na severu Kosova i Metohije. Na površini od gotovo jednog hektara godišnje proizvedu desetine hiljada sadnica povrća.
Od nekoliko ari zemlje i porodičnog rada, tokom dve decenije razvili su savremenu proizvodnju. Iako se selo nalazi u planinskom području, Markovići danas iz Kamenice snabdevaju veliki broj kupaca širom severa Kosova i Metohije.
- Tu su paradajz, paprika, krastavci, imamo i bostan, dinje, sve što tržište traži. Ima dosta ljudi koji se bave time onako za sebe, ali se kod nas snabdevaju za rasad - kaže Jovica Marković.
Rad u plastenicima traje tokom čitave godine, a u posao je uključena cela porodica. Kako ističu, tokom sezone gotovo da i nema radnog vremena.
- Koliko mogu pomažem, a najviše radi suprug, i deca pomažu. Ne mogu puno ni one zbog svojih obaveza, ali tu smo uglavnom zajedno, pomažemo se što je najvažnije - kaže supruga.
Plastenici su opremljeni sistemom grejanja, a porodica Marković poseduje i sopstvenu hladnjaču, što im omogućava kontinuiranu proizvodnju tokom cele godine.
- Trenutno imamo oko 25.000 zasejanih raznih biljaka, što u čašama, što u kontejnerima, sad krećemo u proizvodnju rasada i na otvorenom - kaže Jovica.
U selu koje danas ima svega nekoliko desetina stanovnika, svaki novi plastenik za meštane predstavlja potvrdu da život u Kamenici i dalje traje.
- Nisu samo vernici već i vredni ljudi koji se bave poljoprivredom, ima i dobrih studenata odavde i majstora. Kamenica jeste mala, tek nekih tridesetak kuća otprilike, ali to što ima je zaista kvalitetno - kaže protojerej Bojan Branković, paroh.
Sigurno tržište i sve veća potražnja već su podstakli nove planove. Markovići sada rade na proširenju proizvodnje za dodatnih pola hektara, uvereni da od rada na sopstvenom imanju može pristojno da se živi.
Biznis Kurir/RTS