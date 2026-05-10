Slušaj vest

U selu Kamenica kod Leposavića, koje danas broji svega tridesetak stanovnika, porodica Marković izgradila je jedan od najvećih plasteničkih kompleksa na severu Kosova i Metohije. Na površini od gotovo jednog hektara godišnje proizvedu desetine hiljada sadnica povrća.

Od nekoliko ari zemlje i porodičnog rada, tokom dve decenije razvili su savremenu proizvodnju. Iako se selo nalazi u planinskom području, Markovići danas iz Kamenice snabdevaju veliki broj kupaca širom severa Kosova i Metohije.

- Tu su paradajz, paprika, krastavci, imamo i bostan, dinje, sve što tržište traži. Ima dosta ljudi koji se bave time onako za sebe, ali se kod nas snabdevaju za rasad - kaže Jovica Marković.

Rad u plastenicima traje tokom čitave godine, a u posao je uključena cela porodica. Kako ističu, tokom sezone gotovo da i nema radnog vremena.

- Koliko mogu pomažem, a najviše radi suprug, i deca pomažu. Ne mogu puno ni one zbog svojih obaveza, ali tu smo uglavnom zajedno, pomažemo se što je najvažnije - kaže supruga.

Plastenici su opremljeni sistemom grejanja, a porodica Marković poseduje i sopstvenu hladnjaču, što im omogućava kontinuiranu proizvodnju tokom cele godine.

- Trenutno imamo oko 25.000 zasejanih raznih biljaka, što u čašama, što u kontejnerima, sad krećemo u proizvodnju rasada i na otvorenom - kaže Jovica.

U selu koje danas ima svega nekoliko desetina stanovnika, svaki novi plastenik za meštane predstavlja potvrdu da život u Kamenici i dalje traje.

- Nisu samo vernici već i vredni ljudi koji se bave poljoprivredom, ima i dobrih studenata odavde i majstora. Kamenica jeste mala, tek nekih tridesetak kuća otprilike, ali to što ima je zaista kvalitetno - kaže protojerej Bojan Branković, paroh.

Sigurno tržište i sve veća potražnja već su podstakli nove planove. Markovići sada rade na proširenju proizvodnje za dodatnih pola hektara, uvereni da od rada na sopstvenom imanju može pristojno da se živi.