- Godinama unazad, u najvećoj meri, sadimo pink rock sortu paradajza. Nekako se najbolje pokazala, a ima i dobru prođu na tržištu. Uzgajamo i druge sorte crvenog paradajza. Godišnje proizvedemo oko 250 tona paradajza i sve količine za prodaju su unapred dogovorene. Imamo trgovinske lance sa kojima sarađujemo godinama i zadovoljni smo saradnjom. Godišnja proizvodnja salate se kreće od 300.000 do 400.000 komada. Najveća potražnja za salatom je tokom jeseni i zime i tada je najviše sadimo, dok prolećna proizvodnja se prodaje slabije. Papriku i krastavac više gajimo za naše potrebe, dok manje za tržište - ističe sagovornik.

- Pink Rok je veoma rodan i otporan na bolesti. Plod je roze boje i na jednoj grani može da ima od 4 do 5 cvetova. Može se proizvoditi tokom cele godine kako u zatvorenom prostoru tako i na otvorenom polju. Uz pravilno i ravnomerno navodnjavanje, koje se u ovom plasteniku obavlja automatski, pucanje plodova je svedeno na minimum. Najviše ima potrebe za vlagom tokom cvetanja i zametanja ploda. Navodnjavanje je najbolje primeniti kroz sistem kap po kap, jer se na taj način ne povećava vlažnost vazduha i ne dolazi do kvašenja nadzemnog dela biljke i na taj način se smanjuje mogućnost razvoja bolesti. Ova sorta paradajza u kontrolisanim uslovima ostvaruje visoke prinose, odličnog je ukusa i kvaliteta i zato je veoma i tražen na tržištu - kaže savetodavac u PSSS Kruševac Snježana Vujinović.

- Ove godine smo malo kasnili sa rasađivanjem, jer nam je početak proleća bio vrlo promenljiv kada su vremenske prilike u pitanju. I to nas prati godinama unazad, sto se tiče samog razmaka sadnje, mi smo ustanovil da je najbolji razmak nekih 30 cm struk od struka i nekih 60 cm između reda. To je dovoljno prostora da može da se prođe tokom berbe sa ručnim kolicima. Osim ova tri velika savrmena plastenika, imamo još desetak tunela u kojima uglavnom sadimo papriku i krastavce za naše potrebe i nešto malo za tržište. Trudimo se da maksimalno iskoristimo i subvencije koje daje lokalna samouprava, ali i država. To nam dosta pomaže. Kod ove proizvodnje veoma je važno da se povede računa o blagovremenoj zaštiti, provetravanju, ali i prihrani. Od momenta rasađivanja, neophodno je da budete konstantno prisutni u plastenicima, jer su nam vremenske prilike veoma promenljive iz godine u godinu, i vrlo lako se može desiti da ukoliko ne uočite određene simptome na vreme, štete budu velike - istakao je Aleksa.