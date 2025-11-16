Slušaj vest

Zima stiže, a sneg, led i niske temperature već stvaraju poteškoće na putevima. Upravo u ovom periodu rizik od saobraćajnih nezgoda naglo raste, pa stručnjaci savetuju vozače da obave nekoliko ključnih provera pre nego što pokrenu motor.

Prema podacima kompanije carVertical, januar je mesec sa najvećom verovatnoćom sudara (10,3%), dok je odmah iza njega novembar (9,8%). Loši vremenski uslovi – klizav kolovoz, hladnoća i smanjena vidljivost – dodatno doprinose opasnosti na putevima.

Stručnjaci iz AA ističu da se najvažnije provere mogu uraditi za vrlo kratko vreme.

- Ne zanemarujte svoj automobil. Sve ovo možete proveriti u vremenu potrebnom da skuvate šolju čaja - poručuje portparol AA.

Šta sve spada u zimsku opremu Foto: Shutterstock

Kontrola ulja

Prva obaveza vozača je redovna kontrola ulja, koje je od presudnog značaja za normalan rad motora. Nedovoljan nivo ulja može da dovede do ozbiljnih kvarova, pa se preporučuje provera pre svakog dužeg puta. Idealna količina treba da bude između oznaka „min“ i „maks“ na šipki za merenje, a kod elektronskih merača potrebno je slediti uputstvo proizvođača. Stručnjaci savetuju da se ova provera obavlja na nekoliko nedelja.

Zimske gume

Drugi važan korak je pregled stanja zimskih guma. Gazeći sloj mora biti u skladu sa zakonskim propisima, a minimalna dubina profila iznosi 1,6 mm. Ipak, stručnjaci preporučuju zamenu guma već kada se šara spusti na 4 mm, jer istrošene gume značajno povećavaju rizik od proklizavanja. Vožnja sa neadekvatnim gumama može dovesti i do kazni koje iznose oko 200 evra po gumi. Pored dubine šare, potrebno je redovno proveravati pritisak i eventualna oštećenja.

Foto: Profimedia

Vetrobran

Treća važna stavka je tečnost za pranje vetrobrana. Tokom zime neophodno je koristiti tečnost sa antifrizom, jer obična voda može da se zaledi, blokira brisače i ozbiljno smanji vidljivost. Iz AA upozoravaju da je čisto vetrobransko staklo zakonska obaveza, kao i čišćenje svih prozora, svetala i registarskih tablica od snega i leda pre polaska.

Iako vožnja u zimskim uslovima nosi dodatne izazove, uz pravilnu pripremu i nekoliko rutinskih provera rizici se mogu znatno umanjiti. Kratka, trominutna kontrola automobila često je dovoljna da spreči neugodnosti i obezbedi bezbedniju vožnju.