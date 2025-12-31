Slušaj vest

Vlada Republike Srbije je na sednici održanoj 30. decembra, a nakon pregovora održanih prošle nedelje sa reprezentativnim sindikatima usvojila Uredbu o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama.

Pometutom uredbom za zaposlene od I do VI stepena stručne spreme (sa izuzetkom onih kojima su u toku godine već korigovani) uvećani su koeficijenti za obračun plata za 10 %.

Ova uredba primenjivaće se na obračun i isplatu plata počev od plate za januar 2026.

Vlada Republike Srbije je ovom izmenom ispoštovala dogovor postignut sa reprezentativnim sindikatima početkom ove godine. 

Planirano uvećanje cene rada od 5.1 % odnosi se na sve zaposlene u osnovnim i srednjim školama.

1. U osnovnom obrazovanju:

  • Nastavnik, vaspitač, stručni saradnik, sekretar, šef računovodstva (VII stepen stručne spreme) 19,10
  • Nastavnik, vaspitač (VI stepen stručne spreme) 16,40
  • Stručni saradnik, sekretar, šef računovodstva (VI stepen stručne spreme) 15,14
  • Učitelj (V stepen stručne spreme) 15,05
  • Učitelj, vaspitač (IV stepen stručne spreme) 14,79
  • Pedagoški asistent, andragoški asistent 12,30
  • Knjižničar, medicinski tehničar, šef računovodstva, sekretar (IV stepen stručne spreme) 12,30
  • Domar, kuvar (V stepen stručne spreme) 11,16
  • Administrativni, finansijsko-knjigovodstveni radnik, radnik na održavanju muzičkih instrumenata, domar, kuvar, ekonom (IV stepen
    stručne spreme) 11,14
  • Domar, vozač, magacioner, ekonom, kuvar, daktilograf, rukovalac parnih kotlova (III stepen stručne spreme) 11,12
  • Portir, čuvar, kurir, domar, peglerka, servirka, vešerka, pomoćni kuvar, ložač, telefonista, daktilograf (II stepen stručne spreme) 11,10
  • Spremačica (I stepen stručne spreme) 11,08 
  • Fizički radnik 11,06

2. U srednjem obrazovanju:

  • Nastavnik, nastavnik praktične nastave, vaspitač, stručni saradnik, sekretar, šef računovodstva (VII stepen stručne spreme) 19,10
  • Nastavnik, nastavnik praktične nastave (VI stepen stručne spreme) 16,40
  • Stručni saradnik, socijalni radnik, sekretar, šef računovodstva (VI stepen stručne spreme) 15,14
  • Nastavnik praktične nastave (V stepen stručne spreme) 15,05
  • Nastavnik praktične nastave (IV stepen stručne spreme) 14,79
  • Pomoćni nastavnik (IV stepen stručne spreme) 12,30
  • Knjižničar, šef računovodstva, sekretar (IV stepen stručne spreme) 12,30
  • Pomoćni nastavnik (III stepen stručne spreme) 11,18
  • Domar, kuvar, radnik na održavanju mašina u školskoj radionici (V stepen stručne spreme) 11,16
  • Administrativni, finansijsko-knjigovodstveni radnik, radnik na održavanju muzičkih instrumenata, domar, kuvar, ekonom, radnik u
    školskoj radionici (IV stepen stručne spreme) 11,14
  • Domar, vozač, magacioner, ekonom, kuvar, daktilograf, rukovalac parnih kotlova, radnik u školskoj radionici (III stepen stručne
    spreme) 11,12
  • Portir, čuvar, kurir, domar, peglerka, servirka, vešerka, pomoćni kuvar, ložač, telefonista, daktilograf (II stepen stručne spreme) 11,10
  • Spremačica (I stepen stručne spreme) 11,08
  • Fizički radnik 11,06

5. U učeničkom standardu:

  • Direktor doma sa više od 5 radnih jedinica 21,59
  • Direktor doma sa preko 15 vaspitnih grupa 21,20
  • Direktor doma od 10 do 15 vaspitnih grupa 21,17
  • Direktor doma od 5 do 10 vaspitnih grupa 21,11
  • Direktor doma do 5 vaspitnih grupa 21,05
  • Zamenik direktora 20,36
  • Pomoćnik direktora 19,82
  • Rukovodilac sektora 19,55
  • Upravnik doma 19,38
  • Vaspitač (VII stepen stručne spreme) 19,10
  • Urednik programa, šef računovodstva, sekretar, stručni saradnik (VII stepen stručne spreme) 19,10
  • Organizator i realizator programa, bibliotekar, diplomiranipravnik, diplomirani ekonomista (VII stepen stručne spreme) 16,95
  • Vaspitač (VI stepen stručne spreme) 15,14
  • Šef računovodstva, nutricionista, sekretar (VI stepen stručne spreme) 15,14
  • Stručni saradnik, pravnik, ekonomista, referent, socijalni radnik (VI stepen stručne spreme) 14,87
  • Vođa smene (V stepen stručne spreme) 12,11
  • Referent za finansijske poslove, tehnički sekretar, knjižničar, referent saradnik (IV stepen stručne spreme) 12,30
  • Kuvar, pekar (V stepen stručne spreme) 11,77
  • Domar (V stepen stručne spreme) 11,22
  • Vođa smene (IV stepen stručne spreme) 11,61
  • Vođa smene (III stepen stručne spreme) 11,18
  • Domar, ekonom, kuvar, frigomehaničar, administrativni radnik, knjigovodstveni radnik, poslastičar, recepcionar, vozač putničkog vozila, majstor svetla i tona, scenski majstor (IV stepen stručne spreme) 11,20
  • Kuvar, pekar, mesar, frigomehaničar (III stepen stručne spreme) 11,16
  • Domar, rukovalac parnih kotlova, vozač, stolar, električar, ekonom, daktilograf, bravar, kasir, točilac pića, magacioner, poslastičar,
    konobar (III stepen stručne spreme) 11,14
  • Pomoćni radnik u kuhinji (II stepen stručne spreme) 11,12
  • Domar, pomoćni ložač, kurir, radnik obezbeđenja, magacioner, sudoperka, portir, vešerka, peglarica, higijeničar (II stepen stručne
    spreme) 11,10
  • Spremačica (I stepen stručne spreme) 11,08
  • Fizički radnik 11,06

6b. U predškolskom vaspitanju i obrazovanju:

  • Vaspitač, stručni saradnik, saradnik, sekretar, službenik za bezbednost i zdravlje na radu, šef računovodstva, diplomirani pravnik, diplomirani ekonomista (VII stepen stručne spreme) 19,10
  • Vaspitač (VI stepen stručne spreme) 16,40
  • Saradnik, sekretar, šef računovodstva, komercijalista, administrativno-finansijski radnik, službenik za bezbednost i zdravlje na radu (VI stepen stručne spreme) 15,14
  • Saradnik za unapređivanje preventivne zdravstvene zaštite (VI stepen stručne spreme) 15,14
  • Vaspitač, medicinska sestra (vaspitačkog, pedijatrijskog i opšteg smera) (IV stepen stručne spreme) 14,79
  • Šef računovodstva, službenik za javne nabavke, kontista (IV stepen stručne spreme) 12,30
  • Administrativno-finansijski radnik, pedagoški asistent (IV stepen stručne spreme) 12,30
  • Radnik na poslovima tehničkog i investicionog održavanja, pekar (V stepen stručne spreme, VKV radnik) 11,77
  • Kuvar (V stepen stručne spreme) 11,77
  • Službenik za bezbednost i zdravlje na radu, radnik na poslovima tehničkog, transportnog i investicionog održavanja, kuvar, pekar,
    nabavljač, magacioner (IV stepen stručne spreme) 11,18
  • Kuvar, ekonom, nabavljač (III stepen stručne spreme, KV radnik) 11,16
  • Radnik na poslovima tehničkog i investicionog održavanja, transporta i loženja, bravar, magacioner, stolar, vozač,
    daktilograf (III stepen stručne spreme, KV radnik) 11,14
  • Pomoćni radnik u kuhinji i tehničkoj službi, servirka (II stepen stručne spreme) 11,12
  • Administrativni radnik, kurir, ložač (II stepen stručne spreme) 11,10
  • Spremačica, vešerka, pomoćni radnik (I stepen stručne spreme) 11,08
  • Fizički radnik (nekvalifikovani radnik) 11,06

KurirBiznis.rs

Ne propustiteNovčanikŠta ne ulazi u minimalac? Ako poslodavac ovo navede kao stavku, znajte da je to protivzakonito i mora posebno da se plati
Radnik u pogonu
NovčanikNajveća promena pravila o minimalnim platama: Dve izmene pogodiće i brojne srpske radnike
radnici-zarada-plata-minimalac.jpg
NovčanikMinimalna zarada u Srbiji dostigla rekordnih 62.000 dinara: Novembar donosi veće primanje radnicima - kako na to gledaju poslodavci, a kako radnici
novčanice od 1.000 dinara