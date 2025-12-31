Vlada donela odluku: Povećanje plata u javnim službama od januara 2026, evo kome ide 10% više
Vlada Republike Srbije je na sednici održanoj 30. decembra, a nakon pregovora održanih prošle nedelje sa reprezentativnim sindikatima usvojila Uredbu o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama.
Pometutom uredbom za zaposlene od I do VI stepena stručne spreme (sa izuzetkom onih kojima su u toku godine već korigovani) uvećani su koeficijenti za obračun plata za 10 %.
Ova uredba primenjivaće se na obračun i isplatu plata počev od plate za januar 2026.
Vlada Republike Srbije je ovom izmenom ispoštovala dogovor postignut sa reprezentativnim sindikatima početkom ove godine.
Planirano uvećanje cene rada od 5.1 % odnosi se na sve zaposlene u osnovnim i srednjim školama.
1. U osnovnom obrazovanju:
- Nastavnik, vaspitač, stručni saradnik, sekretar, šef računovodstva (VII stepen stručne spreme) 19,10
- Nastavnik, vaspitač (VI stepen stručne spreme) 16,40
- Stručni saradnik, sekretar, šef računovodstva (VI stepen stručne spreme) 15,14
- Učitelj (V stepen stručne spreme) 15,05
- Učitelj, vaspitač (IV stepen stručne spreme) 14,79
- Pedagoški asistent, andragoški asistent 12,30
- Knjižničar, medicinski tehničar, šef računovodstva, sekretar (IV stepen stručne spreme) 12,30
- Domar, kuvar (V stepen stručne spreme) 11,16
- Administrativni, finansijsko-knjigovodstveni radnik, radnik na održavanju muzičkih instrumenata, domar, kuvar, ekonom (IV stepen
stručne spreme) 11,14
- Domar, vozač, magacioner, ekonom, kuvar, daktilograf, rukovalac parnih kotlova (III stepen stručne spreme) 11,12
- Portir, čuvar, kurir, domar, peglerka, servirka, vešerka, pomoćni kuvar, ložač, telefonista, daktilograf (II stepen stručne spreme) 11,10
- Spremačica (I stepen stručne spreme) 11,08
- Fizički radnik 11,06
2. U srednjem obrazovanju:
- Nastavnik, nastavnik praktične nastave, vaspitač, stručni saradnik, sekretar, šef računovodstva (VII stepen stručne spreme) 19,10
- Nastavnik, nastavnik praktične nastave (VI stepen stručne spreme) 16,40
- Stručni saradnik, socijalni radnik, sekretar, šef računovodstva (VI stepen stručne spreme) 15,14
- Nastavnik praktične nastave (V stepen stručne spreme) 15,05
- Nastavnik praktične nastave (IV stepen stručne spreme) 14,79
- Pomoćni nastavnik (IV stepen stručne spreme) 12,30
- Knjižničar, šef računovodstva, sekretar (IV stepen stručne spreme) 12,30
- Pomoćni nastavnik (III stepen stručne spreme) 11,18
- Domar, kuvar, radnik na održavanju mašina u školskoj radionici (V stepen stručne spreme) 11,16
- Administrativni, finansijsko-knjigovodstveni radnik, radnik na održavanju muzičkih instrumenata, domar, kuvar, ekonom, radnik u
školskoj radionici (IV stepen stručne spreme) 11,14
- Domar, vozač, magacioner, ekonom, kuvar, daktilograf, rukovalac parnih kotlova, radnik u školskoj radionici (III stepen stručne
spreme) 11,12
- Portir, čuvar, kurir, domar, peglerka, servirka, vešerka, pomoćni kuvar, ložač, telefonista, daktilograf (II stepen stručne spreme) 11,10
- Spremačica (I stepen stručne spreme) 11,08
- Fizički radnik 11,06
5. U učeničkom standardu:
- Direktor doma sa više od 5 radnih jedinica 21,59
- Direktor doma sa preko 15 vaspitnih grupa 21,20
- Direktor doma od 10 do 15 vaspitnih grupa 21,17
- Direktor doma od 5 do 10 vaspitnih grupa 21,11
- Direktor doma do 5 vaspitnih grupa 21,05
- Zamenik direktora 20,36
- Pomoćnik direktora 19,82
- Rukovodilac sektora 19,55
- Upravnik doma 19,38
- Vaspitač (VII stepen stručne spreme) 19,10
- Urednik programa, šef računovodstva, sekretar, stručni saradnik (VII stepen stručne spreme) 19,10
- Organizator i realizator programa, bibliotekar, diplomiranipravnik, diplomirani ekonomista (VII stepen stručne spreme) 16,95
- Vaspitač (VI stepen stručne spreme) 15,14
- Šef računovodstva, nutricionista, sekretar (VI stepen stručne spreme) 15,14
- Stručni saradnik, pravnik, ekonomista, referent, socijalni radnik (VI stepen stručne spreme) 14,87
- Vođa smene (V stepen stručne spreme) 12,11
- Referent za finansijske poslove, tehnički sekretar, knjižničar, referent saradnik (IV stepen stručne spreme) 12,30
- Kuvar, pekar (V stepen stručne spreme) 11,77
- Domar (V stepen stručne spreme) 11,22
- Vođa smene (IV stepen stručne spreme) 11,61
- Vođa smene (III stepen stručne spreme) 11,18
- Domar, ekonom, kuvar, frigomehaničar, administrativni radnik, knjigovodstveni radnik, poslastičar, recepcionar, vozač putničkog vozila, majstor svetla i tona, scenski majstor (IV stepen stručne spreme) 11,20
- Kuvar, pekar, mesar, frigomehaničar (III stepen stručne spreme) 11,16
- Domar, rukovalac parnih kotlova, vozač, stolar, električar, ekonom, daktilograf, bravar, kasir, točilac pića, magacioner, poslastičar,
konobar (III stepen stručne spreme) 11,14
- Pomoćni radnik u kuhinji (II stepen stručne spreme) 11,12
- Domar, pomoćni ložač, kurir, radnik obezbeđenja, magacioner, sudoperka, portir, vešerka, peglarica, higijeničar (II stepen stručne
spreme) 11,10
- Spremačica (I stepen stručne spreme) 11,08
- Fizički radnik 11,06
6b. U predškolskom vaspitanju i obrazovanju:
- Vaspitač, stručni saradnik, saradnik, sekretar, službenik za bezbednost i zdravlje na radu, šef računovodstva, diplomirani pravnik, diplomirani ekonomista (VII stepen stručne spreme) 19,10
- Vaspitač (VI stepen stručne spreme) 16,40
- Saradnik, sekretar, šef računovodstva, komercijalista, administrativno-finansijski radnik, službenik za bezbednost i zdravlje na radu (VI stepen stručne spreme) 15,14
- Saradnik za unapređivanje preventivne zdravstvene zaštite (VI stepen stručne spreme) 15,14
- Vaspitač, medicinska sestra (vaspitačkog, pedijatrijskog i opšteg smera) (IV stepen stručne spreme) 14,79
- Šef računovodstva, službenik za javne nabavke, kontista (IV stepen stručne spreme) 12,30
- Administrativno-finansijski radnik, pedagoški asistent (IV stepen stručne spreme) 12,30
- Radnik na poslovima tehničkog i investicionog održavanja, pekar (V stepen stručne spreme, VKV radnik) 11,77
- Kuvar (V stepen stručne spreme) 11,77
- Službenik za bezbednost i zdravlje na radu, radnik na poslovima tehničkog, transportnog i investicionog održavanja, kuvar, pekar,
nabavljač, magacioner (IV stepen stručne spreme) 11,18
- Kuvar, ekonom, nabavljač (III stepen stručne spreme, KV radnik) 11,16
- Radnik na poslovima tehničkog i investicionog održavanja, transporta i loženja, bravar, magacioner, stolar, vozač,
daktilograf (III stepen stručne spreme, KV radnik) 11,14
- Pomoćni radnik u kuhinji i tehničkoj službi, servirka (II stepen stručne spreme) 11,12
- Administrativni radnik, kurir, ložač (II stepen stručne spreme) 11,10
- Spremačica, vešerka, pomoćni radnik (I stepen stručne spreme) 11,08
- Fizički radnik (nekvalifikovani radnik) 11,06
KurirBiznis.rs