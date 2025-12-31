Slušaj vest

Vlada Republike Srbije je na sednici održanoj 30. decembra, a nakon pregovora održanih prošle nedelje sa reprezentativnim sindikatima usvojila Uredbu o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama.

Pometutom uredbom za zaposlene od I do VI stepena stručne spreme (sa izuzetkom onih kojima su u toku godine već korigovani) uvećani su koeficijenti za obračun plata za 10 %.

Ova uredba primenjivaće se na obračun i isplatu plata počev od plate za januar 2026.

Vlada Republike Srbije je ovom izmenom ispoštovala dogovor postignut sa reprezentativnim sindikatima početkom ove godine.

Planirano uvećanje cene rada od 5.1 % odnosi se na sve zaposlene u osnovnim i srednjim školama.

1. U osnovnom obrazovanju: Nastavnik, vaspitač, stručni saradnik, sekretar, šef računovodstva (VII stepen stručne spreme) 19,10

Nastavnik, vaspitač (VI stepen stručne spreme) 16,40

Stručni saradnik, sekretar, šef računovodstva (VI stepen stručne spreme) 15,14

Učitelj (V stepen stručne spreme) 15,05

Učitelj, vaspitač (IV stepen stručne spreme) 14,79

Pedagoški asistent, andragoški asistent 12,30

Knjižničar, medicinski tehničar, šef računovodstva, sekretar (IV stepen stručne spreme) 12,30

Domar, kuvar (V stepen stručne spreme) 11,16

Administrativni, finansijsko-knjigovodstveni radnik, radnik na održavanju muzičkih instrumenata, domar, kuvar, ekonom (IV stepen stručne spreme) 11,14

stručne spreme) 11,14

Domar, vozač, magacioner, ekonom, kuvar, daktilograf, rukovalac parnih kotlova (III stepen stručne spreme) 11,12

Portir, čuvar, kurir, domar, peglerka, servirka, vešerka, pomoćni kuvar, ložač, telefonista, daktilograf (II stepen stručne spreme) 11,10

Spremačica (I stepen stručne spreme) 11,08

Fizički radnik 11,06 2. U srednjem obrazovanju: Nastavnik, nastavnik praktične nastave, vaspitač, stručni saradnik, sekretar, šef računovodstva (VII stepen stručne spreme) 19,10

Nastavnik, nastavnik praktične nastave (VI stepen stručne spreme) 16,40

Stručni saradnik, socijalni radnik, sekretar, šef računovodstva (VI stepen stručne spreme) 15,14

Nastavnik praktične nastave (V stepen stručne spreme) 15,05

Nastavnik praktične nastave (IV stepen stručne spreme) 14,79

Pomoćni nastavnik (IV stepen stručne spreme) 12,30

Knjižničar, šef računovodstva, sekretar (IV stepen stručne spreme) 12,30

Pomoćni nastavnik (III stepen stručne spreme) 11,18

Domar, kuvar, radnik na održavanju mašina u školskoj radionici (V stepen stručne spreme) 11,16

Administrativni, finansijsko-knjigovodstveni radnik, radnik na održavanju muzičkih instrumenata, domar, kuvar, ekonom, radnik u školskoj radionici (IV stepen stručne spreme) 11,14

školskoj radionici (IV stepen stručne spreme) 11,14

Domar, vozač, magacioner, ekonom, kuvar, daktilograf, rukovalac parnih kotlova, radnik u školskoj radionici (III stepen stručne spreme) 11,12

spreme) 11,12

Portir, čuvar, kurir, domar, peglerka, servirka, vešerka, pomoćni kuvar, ložač, telefonista, daktilograf (II stepen stručne spreme) 11,10

Spremačica (I stepen stručne spreme) 11,08

Fizički radnik 11,06 5. U učeničkom standardu: Direktor doma sa više od 5 radnih jedinica 21,59

Direktor doma sa preko 15 vaspitnih grupa 21,20

Direktor doma od 10 do 15 vaspitnih grupa 21,17

Direktor doma od 5 do 10 vaspitnih grupa 21,11

Direktor doma do 5 vaspitnih grupa 21,05

Zamenik direktora 20,36

Pomoćnik direktora 19,82

Rukovodilac sektora 19,55

Upravnik doma 19,38

Vaspitač (VII stepen stručne spreme) 19,10

Urednik programa, šef računovodstva, sekretar, stručni saradnik (VII stepen stručne spreme) 19,10

Organizator i realizator programa, bibliotekar, diplomiranipravnik, diplomirani ekonomista (VII stepen stručne spreme) 16,95

Vaspitač (VI stepen stručne spreme) 15,14

Šef računovodstva, nutricionista, sekretar (VI stepen stručne spreme) 15,14

Stručni saradnik, pravnik, ekonomista, referent, socijalni radnik (VI stepen stručne spreme) 14,87

Vođa smene (V stepen stručne spreme) 12,11

Referent za finansijske poslove, tehnički sekretar, knjižničar, referent saradnik (IV stepen stručne spreme) 12,30

Kuvar, pekar (V stepen stručne spreme) 11,77

Domar (V stepen stručne spreme) 11,22

Vođa smene (IV stepen stručne spreme) 11,61

Vođa smene (III stepen stručne spreme) 11,18

Domar, ekonom, kuvar, frigomehaničar, administrativni radnik, knjigovodstveni radnik, poslastičar, recepcionar, vozač putničkog vozila, majstor svetla i tona, scenski majstor (IV stepen stručne spreme) 11,20

Kuvar, pekar, mesar, frigomehaničar (III stepen stručne spreme) 11,16

Domar, rukovalac parnih kotlova, vozač, stolar, električar, ekonom, daktilograf, bravar, kasir, točilac pića, magacioner, poslastičar, konobar (III stepen stručne spreme) 11,14

konobar (III stepen stručne spreme) 11,14

Pomoćni radnik u kuhinji (II stepen stručne spreme) 11,12

Domar, pomoćni ložač, kurir, radnik obezbeđenja, magacioner, sudoperka, portir, vešerka, peglarica, higijeničar (II stepen stručne spreme) 11,10

spreme) 11,10

Spremačica (I stepen stručne spreme) 11,08

Fizički radnik 11,06

6b. U predškolskom vaspitanju i obrazovanju:

Vaspitač, stručni saradnik, saradnik, sekretar, službenik za bezbednost i zdravlje na radu, šef računovodstva, diplomirani pravnik, diplomirani ekonomista (VII stepen stručne spreme) 19,10

Vaspitač (VI stepen stručne spreme) 16,40

Saradnik, sekretar, šef računovodstva, komercijalista, administrativno-finansijski radnik, službenik za bezbednost i zdravlje na radu (VI stepen stručne spreme) 15,14

Saradnik za unapređivanje preventivne zdravstvene zaštite (VI stepen stručne spreme) 15,14

Vaspitač, medicinska sestra (vaspitačkog, pedijatrijskog i opšteg smera) (IV stepen stručne spreme) 14,79

Šef računovodstva, službenik za javne nabavke, kontista (IV stepen stručne spreme) 12,30

Administrativno-finansijski radnik, pedagoški asistent (IV stepen stručne spreme) 12,30

Radnik na poslovima tehničkog i investicionog održavanja, pekar (V stepen stručne spreme, VKV radnik) 11,77

Kuvar (V stepen stručne spreme) 11,77

Službenik za bezbednost i zdravlje na radu, radnik na poslovima tehničkog, transportnog i investicionog održavanja, kuvar, pekar, nabavljač, magacioner (IV stepen stručne spreme) 11,18

nabavljač, magacioner (IV stepen stručne spreme) 11,18

Kuvar, ekonom, nabavljač (III stepen stručne spreme, KV radnik) 11,16

Radnik na poslovima tehničkog i investicionog održavanja, transporta i loženja, bravar, magacioner, stolar, vozač, daktilograf (III stepen stručne spreme, KV radnik) 11,14

daktilograf (III stepen stručne spreme, KV radnik) 11,14

Pomoćni radnik u kuhinji i tehničkoj službi, servirka (II stepen stručne spreme) 11,12

Administrativni radnik, kurir, ložač (II stepen stručne spreme) 11,10

Spremačica, vešerka, pomoćni radnik (I stepen stručne spreme) 11,08

Fizički radnik (nekvalifikovani radnik) 11,06