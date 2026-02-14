Slušaj vest

Dok su Zimske olimpijske igre u Milanu i Cortini 2026. oduševile ljubitelje sporta širom sveta, američki posetioci su na društvenim mrežama izrazili iznenađenje zbog cena hrane i pića. Na X mreži i Instagramu mnogi su komentarisali da su očekivali veće cene, imajući u vidu prethodne Olimpijade u Sjedinjenim Američkim Državama.

"Pizza za 8 evra? Ovo je jeftino za olimpijske igre!“ napisao je jedan korisnik, dok je drugi dodao: „Hot dog i kafa za manje od 12 dolara? Ne mogu da verujem!“

Čini se da italijanska gastronomska politika na igrama - sa cenama glavnih obroka između osam i 10 evra, grickalica i slatkiša od 2,50 do četiri evra i pića od tri do devet, pravi značajnu razliku u iskustvu navijača u odnosu na prethodne Olimpijade. Posetioci su komentarisali da povoljne cene čine navijačko iskustvo još prijatnijim, iako neki Amerikanci i dalje ne mogu da se pomire sa činjenicom da ovde ne vladaju "standardne olimpijske cene“ iz SAD.

Cene hrane na OI u Milanu:

- Pica Margarita ili sa šunkom je od 8 do 9 evra

- Burgeri oko 10 evra

- Hot dog oko 8 evra

- Sendviči oko 8 evra

- Čips se prodaje za oko tri evra

- Kokice su 2,50 evra

- Mafini 3,50 evra

- bezglutenski kolačići koštaju oko 4 evra.

Cene pića na OI u Milanu:

- Kafa i čaj su 3 evra

- Alkoholna pića, poput prosecca, koštaju između 8 i 9 evra

Cene se odnose na zvanične navijačke zone i prodajna mesta u blizini arena. U luksuznijim restoranima ili van zvaničnih zona one mogu biti više. Takođe, obroci u olimpijskom selu, namenjeni sportistima, nisu dostupni javnosti.