Slušaj vest

Januarska idila na planinama za mnoge je sinonim za uživanje na snegu, ali za one koji su ove praznike proveli u Kolašinu, to je bio i ozbiljan test za novčanik. Kako zimska sezona odmiče, tradicionalno se otvara i "sezona" deljenja astronomskih računa iz restorana i kafića na društvenim mrežama.

Potreban dubok džep

Jedan takav primer iz ove crnogorske varošice pokazuje da je za boravak u njoj potreban veoma dubok džep.

Iako cene variraju od lokala do lokala, jedan restoran se posebno izdvojio po cenovniku koji više podseća na elitne evropske centre nego na planinsku varošicu.

- Nije to ništa novo za to mesto, kako godine prolaze samo je skuplje i skuplje. Kafa je pet, šest evra, malo pivo devet, mala flašica vode od 0.25 je pet evra, rakija čašica osam evra, gazirani sok sedam evra - kaže za RINU jedan od gostiju koji je ostao zatečen cenom osveženja.

Običan obrok luksuzna investicija

Ništa povoljnija situacija nije ni kada je u pitanju meni sa hranom. Za one koji ogladne nakon skijanja, običan obrok postaje luksuzna investicija.

- Jedan hamburger je deset evra, specijalitet meso na seljački način 600 grama je 30 evra, a pola kilograma telećeg pečenja je takođe 30 evra, mešana salata 10 evra i pita sa jabukama takođe deset - dodaje sagovornik, nabrajajući stavke sa računa.

Skijanje u Kolašinu Foto: Youtube Printscreen, Shutterstock

Upravo zbog ovakvih, nimalo niskih cena, jedan ceh za grupu prijatelja premašio je cifru od 500 evra. Ipak, gosti pokušavaju da nađu utehu u grupnoj podeli troškova.

- To jeste baš dosta, ali imajući u vidu da je tu bila grupa od preko deset ljudi, ako su podelili račun, svako je izdvojio možda oko 40 evra za sebe, što i nije toliko strašno - ističe ovaj posetilac.

Kolašin je već godinama poznat po visokim cenama koje prate zimsku sezonu. Mnogi se još uvek sećaju čuvene porcije kačamaka koja je svojevremeno koštala neverovatnih 30 evra. Čini se da se tradicija "paprenih" praznika nastavlja, dokazujući da planinski vazduh i sneg na severu Crne Gore imaju cenu koja nije za svakoga.