Ski opening je najavljen za 4. decembar

Ako žudite za komadićem planinskog raja koje masovni turizam još uvek nije pronašao, opšina Jezersko na severu Slovenije savršena je ideja.

To je šarmantna destinacija koja je ime dobila prema jezeru koje je nekad prekrivalo Jezersku dolinu.

Nakon velikog zemljotresa 1348. godine i pomeranja glečera voda je vremenom otekla, ali život se nastavio. U Jezerskom danas živi 660 stanovnika, a bave se uglavnom poljoprivredom, stočarstvom i turizmom, piše Pun kufer.

Za razliku od drugih izvikanijih hit destinacija za zimski odmor u okolini, u Jezerskom nema gužvi, kolona automobila ni nervoze. Kažu da tamo i stres dolazi da se odmori od samog sebe.

Zgornje Jezersko je centar opštine Jezersko na severu Slovenije u pokrajini Gorenjska i na samoj je granici s Austrijom i uzdiže se na 889 metara nadmorske visine.