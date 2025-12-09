Slušaj vest

Planirate odmor sa porodicom i volite sve čari snega, skijanja i kuvanog vina, a ne možete da odlučite koju srpsku planinu da izaberete? Kurir Biznis je istražio koliko košta zimovanje za dvoje u najpopularnijim ski-centrima.

Cene ski-pasa i smeštaja variraju u zavisnosti od lokacije.

Kopaonik - srpski St. Moritz

Cena šestodnevnog ski- pasa na Kopaniku za dvoje koštaće od 50.000 (sa popustom) do 54.000 dinara. Što znači da je ski pas skuplji u odnosu na prošlu godinu za oko 15%. Po osobi cena će iznositi 26.200 dinara (dnevna karta), a dnevna + noćno skijajnje - 30.900 dinara. 

Smeštaj na Kopaniku: 

Smeštaj u apartmanima za dvoje, za šest dana kreće se od 80.000 do 95.000 dinara u samom centru Kopaonika. Dok je cena hotelskog smeštaja na samoj stazi od 220.000 do 356.000 dinara.

Zlatibor - ski-centar Tornik

Cena šestodnevnog ski - pasa za dvoje odraslih na Zlatiboru za sezonu 2025/26. kreće se od 27.000 do 29.000 dinara. Što znači da je cena pojedinačnih karata za decu 13.500, a za odrasle i seniore do 14.400 dinara.
Smeštaj na Zlatiboru:
Cena apartmana na Zlatiboru za šest noći, za dve ili četiri osobe, kreće se od 20.500 do 61.900 dinara
Za one koji se opredele za hotelski smeštaj na Zlatiboru cena za dvoje za šest dana kretaće se od 91.900 do 166.600 dinara.
