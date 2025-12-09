Koliko košta zimovanje na najpopularnijim srpskim planinama? Donosimo vam kompletan cenovnik smeštaja i ski-karata
Planirate odmor sa porodicom i volite sve čari snega, skijanja i kuvanog vina, a ne možete da odlučite koju srpsku planinu da izaberete? Kurir Biznis je istražio koliko košta zimovanje za dvoje u najpopularnijim ski-centrima.
Cene ski-pasa i smeštaja variraju u zavisnosti od lokacije.
Kopaonik - srpski St. Moritz
Cena šestodnevnog ski- pasa na Kopaniku za dvoje koštaće od 50.000 (sa popustom) do 54.000 dinara. Što znači da je ski pas skuplji u odnosu na prošlu godinu za oko 15%. Po osobi cena će iznositi 26.200 dinara (dnevna karta), a dnevna + noćno skijajnje - 30.900 dinara.
Smeštaj na Kopaniku:
Smeštaj u apartmanima za dvoje, za šest dana kreće se od 80.000 do 95.000 dinara u samom centru Kopaonika. Dok je cena hotelskog smeštaja na samoj stazi od 220.000 do 356.000 dinara.