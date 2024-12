Ljubitelji skijanja ove zime najjeftinije će proći ukoliko odluče da odmor provedu u crnogorskom Kolašinu, a zatim na Staroj planini i Zlatiboru. Najjeftiniji dnevni ski-pas u regionu trenutno ima Kolašin 1600, gde odrasli mogu da skijaju za 25, dok cena za decu iznosi 16,5 evra. Kada su u pitanju srpski ski centri, ove sezone bez 26 za odrasle i 21 evro za decu ne krećite. To su cene koje važe samo na Zlatiboru i Staroj planini.

Zimovanja u planinskim centrima u Srbiji u periodu oko Nove godine i Božića skuplja su za 10 do 15 odsto u odnosu na prošlu godinu. Primera radi, desetodnevni aranžman na Kopaoniku kreće se od 350, pa sve do 5.000 evra, u zavisnosti od kategorizacije smeštaja. S druge strane, na Zlatiboru su cene znatno povoljnije, pa tako 10 noćenja u privatnom smeštaju košta oko 350 evra, dok je u hotelima neophodno izdvojiti i do 2.500.