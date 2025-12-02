Slušaj vest

Sitno se odbrojava do trenutka kada će papreni računi sa Kopaonika i Zlatibora kao i svake godine ugledati svetlost dana. Ipak, da je u Srbiji i te kako moguće po pristupačnim cenama uživati u snegu i zimskim sportovima najbolje pokazuje skijalište na planini Javor u selu Kušići kod Ivanjice.

Izuzetno pristupačne cene, brojne povoljnosti i pogodnosti poput besplatne školice skijanja za decu i brojne druge aktivnosti, utucali su da veliki broj Beograđana, Novosađana, ali i gostiju iz Crne Gore izabere upravo planinu Javor za svoj odmor, umesto nekih drugih popularnijih ski-centara.

- Škola skijanja za decu je besplatna i ove godine, takođe služimo na stazi potpuno besplatno tople napitke. Za ljubitelje zimskih sportova, uređena ski staza u blizini hotela predstavlja pravi raj. Idealna je za početnike, ali i iskusne skijaše koji žele da uživaju u prelepim pejzažima. Uslovi su idealni za skijanje. Zaista imamo dosta mališana svake godine koji dolaze i to nas raduje. Roditelji koji žele mirnu oazu prepoznali su planinu Javor kao idealnu destinaciju, kazao je za RINU Miloš Jovanović instruktor skijanja.

Foto: RINA

Iako nije popularna kao Kopaonik ili Zlatibor planina Javor može da se pohvali sjajnim smeštajnim kapacitetima, jer se savremeno opremljen hotel nalazi u samom centru Kušića. Ove godine organizuje se i sjajan doček Nove godine uz Lu bend i Jovana Perišića.

- Raspolažemo sa 160 kreveta, tačnije 40 smeštajnih jedinica. Javor kao planina postaje sve prepoznatljivija među domaćim i gostima iz regiona, stoga smo prošle godine imali rekordan broj gostiju. Dosta ljudi odlučilo je i da zimu provede kod nas. Ski staza nalazi se na samo 600 metara od hotela, u funkciji je žičara a za sve naše goste mališane u sklopu cene smeštaja sa doručkom i večerom jeste i školica skijanja. Sve te pogodnosti prepoznali su brojni roditelji koji su ove zime došli, kaže Darko Orestijević, direktor hotela „Javor“ u selu Kušići.