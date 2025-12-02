Jedno od najjeftinijih skijališta u Srbiji, a nalazi se na samo 230 kilometara od Beograda: Na ovoj planini potpuno besplatna ski škola za decu i čaj na stazi
Sitno se odbrojava do trenutka kada će papreni računi sa Kopaonika i Zlatibora kao i svake godine ugledati svetlost dana. Ipak, da je u Srbiji i te kako moguće po pristupačnim cenama uživati u snegu i zimskim sportovima najbolje pokazuje skijalište na planini Javor u selu Kušići kod Ivanjice.
Izuzetno pristupačne cene, brojne povoljnosti i pogodnosti poput besplatne školice skijanja za decu i brojne druge aktivnosti, utucali su da veliki broj Beograđana, Novosađana, ali i gostiju iz Crne Gore izabere upravo planinu Javor za svoj odmor, umesto nekih drugih popularnijih ski-centara.
- Škola skijanja za decu je besplatna i ove godine, takođe služimo na stazi potpuno besplatno tople napitke. Za ljubitelje zimskih sportova, uređena ski staza u blizini hotela predstavlja pravi raj. Idealna je za početnike, ali i iskusne skijaše koji žele da uživaju u prelepim pejzažima. Uslovi su idealni za skijanje. Zaista imamo dosta mališana svake godine koji dolaze i to nas raduje. Roditelji koji žele mirnu oazu prepoznali su planinu Javor kao idealnu destinaciju, kazao je za RINU Miloš Jovanović instruktor skijanja.
Iako nije popularna kao Kopaonik ili Zlatibor planina Javor može da se pohvali sjajnim smeštajnim kapacitetima, jer se savremeno opremljen hotel nalazi u samom centru Kušića. Ove godine organizuje se i sjajan doček Nove godine uz Lu bend i Jovana Perišića.
- Raspolažemo sa 160 kreveta, tačnije 40 smeštajnih jedinica. Javor kao planina postaje sve prepoznatljivija među domaćim i gostima iz regiona, stoga smo prošle godine imali rekordan broj gostiju. Dosta ljudi odlučilo je i da zimu provede kod nas. Ski staza nalazi se na samo 600 metara od hotela, u funkciji je žičara a za sve naše goste mališane u sklopu cene smeštaja sa doručkom i večerom jeste i školica skijanja. Sve te pogodnosti prepoznali su brojni roditelji koji su ove zime došli, kaže Darko Orestijević, direktor hotela „Javor“ u selu Kušići.
(Kurir.rs/RINA)