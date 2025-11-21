Slušaj vest

Iako do Nove godine ima još više od mesec dana, Srbija se već uveliko sprema za praznični pik, a interesovanje turista, domaćih i stranih, raste iz nedelje u nedelju. Prema podacima Turističke organizacije Srbije (TOS), najviše se traže planine, veliki gradovi, spa-vikendi i etno destinacije, a beleži se i nekoliko novih trendova koji menjaju sliku prazničnog turizma.

Beograd i dalje najtraženiji

Beograd tradicionalno prednjači po broju posetilaca, kako domaćih, tako i stranih turista. Prema TOS-u, u glavnom gradu se registruje najveći broj gostiju iz inostranstva, a tokom praznika interesovanje posebno raste među turistima iz Slovenije, Hrvatske, Bugarske, Rumunije, Bosne i Hercegovine, ali i sve većeg broja posetilaca iz Turske, Kine, Nemačke, Rusije i Grčke.

Foto: Fonet

U centru grada najposećeniji su dočeci:

- Na trgovima: besplatni dočeci uz koncerte, što ih svrstava u najpristupačnije opcije.

- U restoranima: od 70 do 150 evra po osobi, u zavisnosti od muzike, koncepta i lokacije.

- Klubovi: od 50 do 200 evra u prestižnim klubovima na Savi i Dunavu.

- Hoteli: u luksuznim beogradskim hotelima gala doček sa večerom i muzikom kreće se od 180 do čak 350 evra, što Beograd svrstava u najskuplje destinacije za proslavu Nove godine u Srbiji.

Hoteli poput onih na Novom Beogradu i u centru već beleže visoku zauzetost, što se uklapa u trend koji je TOS ocenio kao kontinuiran rast broja stranih turista u urbanim sredinama.

Kopaonik - najskuplji doček u Srbiji

Kopaonik tradicionalno drži prvo mesto kao najskuplja destinacija za novogodišnje aranžmane. Gostima koji žele da kombinuju luksuz, skijanje i doček, cene su ove zime izuzetno visoke:

Foto: Shutterstock

- Hoteli 4* i 5*: od 300 do 600 evra po osobi za novogodišnje veče, dok se trodnevni i četvorodnevni paketi kreću i do 1.200 evra.

- Klubovi i restorani u centru: 150-350 evra.

- Privatni apartmani: od 120 do 250 evra za noć tokom 30. decembra - 2. januara.

Svi zimski centri su već sada među najtraženijim destinacijama, što je potvrdio i TOS.

- Srpske planine i naši zimski centri privlače najviše onih gostiju koji proslavu Nove godine povezuju sa aktivnim odmorom, poput skijanja. Među planinama, prema zvaničnim podacima Republičkog zavoda za statistiku, prednjače Kopaonik, Zlatibor, Stara planina, Tara, Divčibare - rekli su iz Turističke organizacije Srbije za Biznis Kurir.

Zlatibor - porodični i masovni doček

Foto: Z.G.

Zlatibor, destinacija koja je prethodnih godina beležila rekordne rezultate, ove zime ponovo ima visoku potražnju. Doček na otvorenom, bogat zabavni program i veliki broj hotela čine ga popularnim izborom za porodice i mlade.

Cene za 2026. godinu:

- Hoteli: 140-280 evra za doček sa večerom.

- Apartmani: 70-150 evra po danu.

- Trgovi: besplatni koncerti uz spektakularan vatromet.

Zlatibor spada u srednji cenovni rang, ali masovna posećenost ga izdvaja kao najpopularniji centar pored Kopaonika. TOS podseća da je destinacija tokom cele godine i tokom praznika među najposećenijima.

- Zlatibor beleži izvrsne rezultate i veliku popunjenost smeštajnih kapaciteta kako tokom cele godine, tako i tokom novogodišnjih praznika.

Pristupačnije alternative

Foto: Beta/Saša Đorđević

Za turiste koji žele planinski ambijent bez visokih cena, Tara, Divčibare i Stara planina nude povoljnije pakete:

- Hoteli i planinski centri nude doček za 90 do 180 evra po osobi, dok etno kompleksi i vikend naselja pružaju ponude u cenovnom rangu od 40 do 80 evra za organizovane večere.

Ove destinacije privlače više domaćih turista, ali, prema TOS-u, sve veći broj gostiju iz Bugarske, Grčke i Makedonije posećuje južne i centralne krajeve Srbije, pri čemu je grad Niš posebno popularan kao "city break" destinacija.

Banje - od povoljnih do premium

Vrnjačka Banja i Sokobanja spadaju među najtraženije banjske destinacije tokom praznika, kako domaćih tako i stranih gostiju. TOS navodi da su ove dve banje omiljene destinacije i određenom broju stranih turista, prema zvaničnim statističkim podacima.

Foto: Printscreen/Youtube

- Veliki broj domaćih gostiju posećuje i srpske banje, na prvom mestu Vrnjačku, Sokobanju, Lukovsku, Kuršumlijsku, Prolom, Vrdnik i td. Osim za domaće, Vrnjačka banja i Sokobanja su, takođe prema zvaničnim podacima, omiljene destinacije i određenom broju inostranih turista - naveli su iz TOS.

Cene u spa hotelima kreću se od 120 do 250 evra za doček sa wellness programom, dok se manji hoteli i pansioni mogu rezervisati za 60 do 120 evra.

U banjama se traže paketi "novogodišnji wellness", posebno popularni među parovima.

Najjeftiniji dočeci - trgovi širom Srbije

U mnogim gradovima i manjim opštinama, dočeci na otvorenom ostaju najpristupačniji vid proslave, besplatni programi, lokalne muzičke zvezde, vatrometi i prateći sadržaji.

TOS očekuje da više gradova organizuje doček na otvorenom, što dodatno povećava turistički promet, a najviše poseta beleže upravo Beograd, Novi Sad, Niš i Kragujevac.

Ko dolazi u Srbiju za Novu godinu?

Foto: Nemanja Nikolić

U skladu sa podacima Republičkog zavoda za statistiku, tokom prazničnog perioda, odnosno decembra i januara, i dalje najviše turista dolazi iz zemalja regiona, ali za njima ne izostaju ni oni iz dalekih zemalja. Tokom decembra 2024. godine, Srbiju je posetilo najviše turista iz:

- Slovenija - 7312

- Hrvatska - 11807

- Bugarska - 22090

- Rumunija - 7264

- Bosna i Hercegovina - 13472

Trend rasta interesovanja dolazi iz:

- Turske - 15350

- Kine - 10064

- Nemačke - 6599

- Rusije - 12511

- Grčke - 13135

Foto: Youtube Printscreen

Podaci Republičkog zavoda za statistiku za decembar 2024. i januar 2025. to i potvrđuju. U decembru 2024. zabeleženo je 331.692 dolazaka, od toga 184.134 stranih turista. U januaru 2025. broj stranih dolazaka iznosio je 142.500, a najviše su dolazili iz Severne Makedonije, Rusije, Crne Gore, Turske i Kine.

Ovi brojevi potvrđuju da Srbija privlači sve širi spektar turista tokom zimskih praznika, pri čemu se posebno ističu Beograd, Zlatibor i Niš.

Iskorišćenost hotela

Statistika pokazuje da su hoteli krajem 2024. i početkom 2025. imali stabilnu popunjenost:

- decembar 2024: 34,8%

- januar 2025: 35,1%

Iako se radi o podacima za celu zemlju, u zimskim centrima i u Beogradu iskorišćenost tokom praznika tradicionalno daleko premašuje nacionalni prosek, često dostižući 90-100%.