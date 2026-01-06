Slušaj vest

Najstariji građani Srbije imaju razloga za zadovoljstvo. Penzije su od 1. decembra uvećane za 12,2 odsto, a uvećana primanja isplaćena su 5. januara kako je i obećao predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

- Sve smo penzije isplatili. Oni koji nisu podigli da znaju da imaju na računu. Zadovoljan sam. Čestitam penzionerima, da mogu da proslave Badnji dan i Božić, oni koji su pravoslavne vere. A oni drugi, da mogu da nadoknade deo troškova od 25. decembra i Nove godine, i onih koji su islamske veoispovesti, da nadoknade troškove Nove godine i potroše na neke druge stvari - rekao je Vučić.

Predsednik je najavio da će penzije u Srbiji nastaviti trend rasta.

- Siguran sam da će penzioneri biti još zadovoljniji u godinama pred nama - poručio je Vučić.

Ovim povećanjem država želi da obezbedi stvarni, realni rast penzija, odnosno da njihova vrednost raste brže od inflacije. Prema zvaničnim projekcijama, prosečna decembarska penzija dostići će oko 485 evra, dok je, poređenja radi, 2012. godine iznosila svega 204 evra. To je više nego dvostruko povećanje u realnom životnom standardu.

U periodu od januara do oktobra ove godine prosečna penzija u Srbiji iznosila je 50.679 dinara, odnosno oko 432,5 evra, dok je realni rast u odnosu na isti mesec prošle godine bio 7,9 odsto. Kada se posmatra ceo period od početka godine, realni rast penzija iznosio je 6,4 odsto, što jasno pokazuje da penzioneri danas ne samo da dobijaju više novca, već da sa tim novcem mogu i više da kupe.

Kako su penzije rasle poslednjih godina

Nakon ukidanja Zakona o privremenom umanjenju penzija u oktobru 2018. godine i završetka procesa fiskalne konsolidacije, penzije su ušle u fazu ubrzanog rasta. Posebno se izdvaja poslednjih nekoliko godina, tokom kojih je realna kupovna moć penzionera rasla znatno iznad inflacije.

Rast penzija prethodnih godina 2018: +5,9% 2019: +4,1% januar 2020: +5,4% januar 2021: +5,9% januar 2022: +5,5% novembar 2022: +9% januar 2023: +12,1% oktobar 2023: +5,5% januar 2024: +14,8% decembar 2024: +10,9%

Tako je 2023. godine realni rast penzija iznosio 8,7 odsto, 2024. čak 15,1 odsto, dok je u 2025. godini, zaključno sa oktobrom, zabeležen rast od 6,4 odsto. Ukupno gledano, u periodu od 2018. do 2026. godine očekuje se realni rast penzija od 54,3 odsto, dok će nominalni rast iznositi čak 139,4 odsto.

Pored redovnih povećanja, država je od 2020. godine isplatila i oko 650 evra po penzioneru kroz jednokratne novčane pomoći, koje su posebno značile u kriznim periodima, poput pandemije i energetske krize.

Predsednik Aleksandar Vučić otvoreno je govorio o tome da država u ranijem periodu nije mogla da bude izdašna prema penzionerima, jer je prioritet bio spas i stabilizacija ekonomije.

– Nismo bili fer prema penzionerima pre nekoliko godina dok smo dizali zemlju na noge. Taj dug smo vratili, a povećanje od 12,2 odsto je najveće do sada – rekao je predsednik.

On je posebno istakao primer zdravstvenih radnika, čije su plate značajno povećavane tokom pandemije, što se sada direktno odražava i na visinu njihovih penzija.

– Penzija lekara specijaliste pre desetak godina bila je oko 56.000 dinara, a danas iznosi približno 156.000 dinara – naveo je predsednik, dodajući da je cilj države bio da zadrži i vrati medicinske radnike iz inostranstva.

Koliko konkretno raste penzija?

U praksi, povećanje od 12,2 odsto znači sledeće:

Penzija od 20.000 dinara raste za oko 2.400 dinara, pa novi iznos iznosi 22.400 dinara, što je 28.800 dinara više na godišnjem nivou.

Kod penzije od 40.000 dinara, mesečno povećanje iznosi 4.800 dinara, a godišnje čak 57.600 dinara.

Isti princip važi i za sve ostale iznose – što je penzija veća, to je i apsolutni iznos povećanja značajniji.

Foto: Printscreen

Penzioneri poručili: "Nikada nije bilo ovako"

Penzioneri ne kriju koliko su zahvalni predsedniku Vučiću, a mnogi od njih ističu da ranije gotovo da nije bilo povećanja.

– Trideset godina sam u penziji i pre nije bilo nikakvih povećanja. Prvi put sam to doživeo u poslednjim godinama – kaže jedan sugrađanin.

Jedna penzionerka uz osmeh poručuje da joj povećanje mnogo znači, dok drugi dodaju da su penzije danas „nikad veće“.

– Radi čovek svoj posao, nema šta – kratko je prokomentarisao jedan stariji gospodin.