Jedna žena je "ubola" pravu premiju u prodavnici korišćene robe kada je pronašla dizajnersku torbu za neverovatnih 17 evra, a potom otkrila njenu pravu vrednost.

Naime, kako je podelila na poznatom sajtu "Redit", u svojoj kupovini je slučajno naišla na krem torbu brenda "Aspinal of London", zajedno sa pripadajućim novčanikom u istoj boji.

- Bogovi second hand prodavnica blagoslovili su me, 17 evra za torbu i novčanik... potpuno novo sa etiketama. Svaki ljubitelj torbi zna da sam ovim pogodila mali džekpot. U prodavnici nisu imali pojma o vrednosti i stavili su cenu od 17 evra za oboje. Dolazi sa garantnom karticom, a sve je nekorišćeno, sa originalnim punjenjem još unutra - napisala je oduševljeno.

Ono što nije očekivala jeste prava vrednost uboda!

Prava cena i šokantno otkriće!

Kako je otkrila, prava cena po kojoj se prodaje je neverovatnih 795 evra.

Prema zvaničnim opisu, torba nudi "profesionalni vintidž stil sa modernim prizvukom", izrađena je od najfinije punozrnaste kože i ima prepoznatljivo kopčanje u obliku štita. Može se nositi u ruci ili kao torba preko ramena pomoću odvojivog kaiša.

Slični modeli novčanika, pošto identičan više nije dostupan onlajn, prodaju se za oko 143 evra.

Žena je i dalje zapanjena kako je komplet završio na polici, pogotovo ne za tako malu cenu.

- Osoblje u prodavnici bilo je vrlo ljubazno, a druge, manje vredne brendove držali su u staklenim vitrinama po visokim cenama. Možda je donator posebno zamolio da se ovo proda po niskoj ceni, ili su možda stavili decimalnu tačku na pogrešno mesto. To možda nikada nećemo saznati - rekla je i dodala da njen suprug želi da je proda, ali da je odlučna u nameri da je zadrži.