Svaki lovac na "second hand" blaga sanja onaj trenutak kad među policama pronađe predmet vredan malog bogatstva. No to se retko događa. Ipak, jednom Amerikancu upravo se takav "jackpot" dogodio — i to sasvim slučajno.

Naime, na "Reditu" je ispričao kako mu je u jednoj prodavnici polovne robe za oko zapela nova, još etiketirana jakna. Savršena zamena za staru, pomislio je. Ipak, pravi šok dočekao ga je tek kod kuće.

- Stavio sam ruku u džep i napipao papire. Izvukao sam ih i unutra je bilo 500 dolara u potpuno novim novčanicama od sto dolara! - napisao je, uzbuđen zbog neočekivanog bogatstva: "Ovo je moj najbolji 'second hand' ulov ikad" - zaključio je.

Komentari krenuli da pljušte!

Njegova objava izazvala je lavinu sličnih iskustava i komentara.

- Neko je ovo dobio na poklon i nije ni znao da je baka unutra sakrila novac - piše jedan korisnik. Drugi tvrdi da je u knjizi kupljenoj za 2 dolara pronašao više od 2.000 dolara i poruku pokojne vlasnice:

- Želim da ovo jednom pomogne nekome kome treba.

Treća je podelila urnebesnu anegdotu: njegova majka kupila je elegantan kofer — a unutra: tange, stezaljke za bradavice i seksi kostim medicinske sestre.

- Smejale smo se do suza - piše korisnica.

prodavnica polovne robe Foto: Zorana Jeftić

Ipak, najluđa priča dolazi od bivšeg zaposlenog jedne prodavnice polovne robe:

- Ušiveno u rub starih zavesa pronašli smo 35.000 funti (40 hiljada evra). Podelili smo ih među zaposlenima.

Zaposleni "second hand" prodavnica tvrde da zaboravljeni novac i lične stvari nisu retkost. Ljudi poklanjaju odeću i predmete ne proverivši džepove, knjige ili skrivena mesta — a ponekad čak namerno ostave novac, nadajući se da će nekome ulepšati dan.

Kako je zaključio jedan komentator:

- Kladim se da je to stavila dobra duša, nadajući se da će nekome olakšati praznike. 500 dolara mnogima znači jako puno.