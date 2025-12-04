Slušaj vest

Jedna žena ostala je potpuno zatečena nakon što je otkrila da donji deo trenerke, koji je u second hand prodavnici kupila za samo 9 evra, zapravo vredi čak 250 puta više. Danielle, korisnica TikToka, podelila je sa pratiocima kako je nabasala na komad odeće čija se cena procenjuje na oko 2.200 evra.

Dok je razgledala garderobu u prodavnici, privukla ju je težina braon donjeg dela trenerke. Na komadu je primetila natpis koji nije mogla da pročita, ali je na etiketi uočila da je reč o stoprocentnoj vuni i vrlo kvalitetnim metalnim detaljima.

Pravo iznenađenje je usledilo kada je okrenula trenerku i na zadnjoj strani videla logo koji je odmah prepoznala.

- O moj Bože, nema šanse da sam ovoliko srećna. Pregledala sam vešalice i naišla na ove vunene donje delove trenerke. Delovali su baš kvalitetno, ali nisam mogla da shvatim šta ta škrabotina znači - ispričala je Danielle.

- Znala sam samo da su vunene, da su jako teške i da su metalni delovi stvarno dobro urađeni. A onda, kad sam ih okrenula, videla sam logo. Ove trenerke vrede oko 2.000 funti.

- Sad mi je jasno šta je ta škrabotina predstavljala. Nemam pojma da li su original, ali su jako teške, i za 8 funti ih svakako nisam mogla ostaviti - dodala je.

Tiktokerke u komentarima nisu krile šok i oduševljenje, mnoge su priznale da su ljubomorne.

- Šta je ovo, pobogu?! Jesu li tvoja veličina?! Ovo je pravi jackpot, Nev­erovatan pronalazak, Umrla bih od sreće, Za koliko si ih kupila?! Srećnice - samo su neki od komentara.

Danielle je kasnije objasnila da joj trenerka savršeno stoji i da sada pokušava da sazna kako da je opere a da je ne ošteti. Kada je jedan pratilac napisao da ne zna ništa o tom brendu, odgovorila mu je: