Sjedinjene Američke Države, tačnije Kancelarija za kontrolu strane imovine Ministarstva finansija SAD (OFAC), produžile su danas dozvolu za određene međunarodne operacije Lukoila do 29. aprila 2026.

Prema dokumentu, licenca dozvoljava transakcije sa Lukoilom međunarodnom podružnicom i povezanim kompanijama, uključujući entitete u SAD, ali samo u svrhe kupovine robe i usluga, tehničkog održavanja, rada i likvidacije fizičkih benzinskih stanica koje se nalaze van teritorije Rusije.

Blokirani računi ovih entiteta mogu se koristiti za ove odobrene transakcije, navodi se u saopštenju na veb stranici Ministarstva finansija SAD.

Ministarstvo upozorava da ova licenca ne omogućava transakcije sa ruskim državnim finansijskim institucijama niti direktne transfere u Rusiju.

Sjedinjene Američke Države su 22. oktobra uvele dodatne sankcije protiv ruskih energetskih kompanija Lukoil i Rosnjeft, što je osujetilo normalne međunarodne transakcije ovih firmi i otežalo prodaju njihovih inostranih sredstava bez izričitih dozvola.