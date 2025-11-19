Slušaj vest

Finski Teboil, kompanija pod kontrolom ruskog Lukoila, saopštio je da se sprema da zaključa sve svoje pumpe širom zemlje, jer im zalihe goriva ubrzano nestaju usled američkih sankcija protiv matične firme.

Teboil trenutno upravlja sa 430 benzinskih stanica, što je oko petine ukupnog broja pumpi u Finskoj, navodi se na sajtu kompanije.