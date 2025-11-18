Slušaj vest

Ministarstvo finansija SAD dalo je prošle nedelje odobrenje potencijalnim kupcima da razgovaraju sa Lukoilom o stranoj imovini. Ševron bi se pridružio Karlajlu i drugim kompanijama u trci za Lukoilov portfelj vredan najmanje 20 milijardi dolara.

SAD su prošlog meseca uvele sankcije dvema najvećim ruskim naftnim kompanijama, Lukoilu i Rosnjeftu, kao deo napora administracije predsednika Donalda Trampa da primora Moskvu da započne mirovne pregovore sa Ukrajinom.

Ševron istražuje opcije za kupovinu one imovine Lukoila u kojoj se njihove aktivnosti preklapaju, a ne čitavog portfelja, reklo je pet izvora. Oni su tražili da ostanu anonimni jer nemaju ovlašćenje da govore za medije. Ševronovo interesovanje do sada nije bilo objavljeno, navodi Rojters.

Ševron je naveo da poštuje zakone i propise koji se odnose na njegovo poslovanje i da ne komentariše komercijalna pitanja.

Podsetimo, američki investicioni gigant Karlajl razmatra opcije za kupovinu Lukoilove strane imovine.

Gunvor grupa je povukla ponudu za kupovinu međunarodne imovine Lukoila, među kojom je i Lukoilova firma u Srbiji, nakon što je Ministarstvo finansija Sjedinjenih Američkih Država nazvalo ovu grupaciju "marionetom Kremlja".