Nakon što su Sjedinjene Američke Države uvele sankcije protiv Lukoil-a, ta kompanija je bila prinuđena da obustavi proizvodnju nafte u rafineriji Kurna 2, na polju koje se nalazi na jugu Iraka.

U pismu upućenom iračkom Ministarstvu nafte Lukoil je naveo da „trenutne okolnosti ne omogućavaju nastavak rada“.

Ukoliko se razlozi za proglašenje više sile ne otklone u narednih šest meseci, kompanija će biti prinuđena da potpuno obustavi proizvodnju na Zapadnoj Kurni 2, rekao je jedan neimenovani irački zvaničnik, prenosi Komersant, pozivajući se na Rojters.

Prema informacijama britanske agencije, iračke vlasti su obustavile finansijske isplate Lukoilu i poništile isporuku od oko četiri miliona barela sirove nafte koja je trebalo da kompaniji posluži kao prirodna kompenzacija.

Predstavnik Ministarstva nafte Iraka dodao je da će sva sredstva koja je Lukoil ostvario od poslovanja u Iraku biti zamrznuta dok se ne reši situacija, budući da Irak, zbog američkih sankcija, ne može da sarađuje sa kompanijama koje se nalaze na crnoj listi.

Lukoil je 2009. godine dobio pravo na eksploataciju Zapadne Kurne 2, a komercijalna proizvodnja počela je 2014. Više od 90 procenata rezervi nalazi se u slojevima Mišrif i Jamama, koji čine srce ležišta.

Podsetimo, u oktobru su SAD i Velika Britanija uvele sankcije protiv Lukoila, a švajcarski trgovac energentima Gunvor pokušao je da otkupi Lukoil International GmbH, deo ruskog koncerna zadužen za inostrane poslove.