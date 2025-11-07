Slušaj vest

Bugarska priprema izmene zakona koje će joj omogućiti da preuzme kontrolu nad rafinerijom Burgas, u vlasništvu sankcionisanog ruskog naftnog giganta Lukoila i da je proda novom vlasniku kako bi zaštitila postrojenje od američkih sankcija, objavili su lokalni mediji, a prenosi Rojters.

Burgas je jedina rafinerija nafte u Bugarskoj i bio je ključni deo Lukoilovog stranog poslovnog carstva, koje je počelo da se urušava poslednjih dana nakon što su se Sjedinjene Države prošlog meseca pridružile Britaniji u uvođenju sankcija protiv dve najveće ruske naftne kompanije zbog rata koji Moskva vodi u Ukrajini.

Prema nacrtu zakona, o kojem je prvi izvestio bugarski portal Mediapool u sredu, bilo bi omogućeno da posebno imenovani upravnik nadgleda prodaju rafinerije Burgas, pri čemu Lukoil, njen vlasnik, ne bi imao pravo glasa niti mogućnost žalbe, navodi se u izveštajima.

- Ovo ima mnogo smisla, zbog čega ćemo danas podneti nacrt zakona o posebnom upravniku - citirala je javna televizija BNT bivšeg premijera i lidera stranke GERB, Bojka Borisova, čija partija predvodi koalicionu vladu Bugarske.

Postavljanje posebnog upravnika koji bi privremeno preuzeo operativnu kontrolu nad Lukoilovim poslovanjem u Bugarskoj "osiguralo bi energetsku bezbednost, sprečilo krizu u snabdevanju i unapred ublažilo rizik od budućih ili sekundarnih sankcija - izjavio je Martin Vladimirov, direktor za energetiku i klimu u bugarskom Centru za proucavanje demokratije.

Lukoil je pod pritiskom da proda rafineriju Burgas zbog zapadnih sankcija Rusiji. Agencija RIA je u januaru izvestila da je kompanija postavila cenu od dve milijarde dolara. Bugarska je 2023. godine uvela odredbu o imenovanju posebnog upravnika za kritičnu infrastrukturu u Burgasu.