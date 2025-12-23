Slušaj vest

ALTA banka danas je svečano otvorila vrata svoje prve ekspoziture u Kraljevu, donoseći savremene finansijske usluge i pouzdana rešenja za klijente, uz visok standard kvaliteta i sigurnosti. Ovaj korak deo je strategije širenja mreže i jačanja prisustva u lokalnim zajednicama širom Srbije, sa ekspoziturama u kojima blagajne rade do 20h (u tržnim centrima Galerija i Delta City do 22h), čime se omogućava veća dostupnost usluga stanovništvu. Čin presecanja vrpce označio je početak rada poslovnice uz poruku da ALTA banka nastavlja da gradi moderno, fleksibilno i dostupno bankarstvo.

„Kraljevo je grad sa snažnim potencijalom i bogatom tradicijom. Otvaranjem ekspoziture nastavljamo da realizujemo našu strategiju, da budemo prisutni u svim gradovima Srbije i ponudimo usluge koje prate najviše standarde tržišta i vrhunsko korisničko iskustvo. Fokus nam je na inovacijama, digitalnom bankarstvu i rešenjima prilagođenim savremenim tržišnim kretanjima, uz fleksibilne štedne i kreditne proizvode koji podržavaju stanovništvo i razvoj privrede. Istovremeno, želimo da pokažemo da naš rast prati briga o zajednici, kroz gestove, pomoć i inicijative koji donose stvarnu vrednost“, istakao je Ranko Kerić, predstavnik Alta banke i dodao da je briga o zajednici deo njihovog identiteta i vrednost koju neguju u svakom gradu u kojem posluju.

Foto: Promo

Otvaranje poslovnice obeleženo je gestom koji je uneo toplinu u praznične dane. Tim ALTA banke posetio je Dnevni centar za decu i omladinu u Kraljevu, gde su mališane dočekali osmesi i radost. Deda Mraz je stigao sa paketićima koje su brižno pripremili zaposleni, a deca su uživala u trenucima koje će pamtiti. Banka je poklonila i knjige za biblioteku centra, kao znak podrške obrazovanju i razvoju kreativnosti. Akcija je kao deo programa ‘Za grad koji se voli’ realizovana u saradnji sa Centrom “Inkluzivna Srbija” i Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Foto: Promo

U znak zahvalnosti, Ivan Matić, direktor Dnevnog centra za decu i omladinu, uručio je predstavnicima banke priznanje za nesebičnu pomoć i podršku koje simbolizuje solidarnost i brigu o najmlađima. Predstavnici Gradske uprave Grada Kraljeva prisustvovali su otvaranju prve ekspoziture ALTA banke u ovom gradu i pružili podršku humanitarnoj inicijativi.

Foto: Promo

ALTA banka je jedna od najdostupnijih banaka u Srbiji, sa mrežom ekspozitura koje kombinuju tradicionalnu bliskost i savremene usluge. Posebnu pogodnost predstavlja produženo radno vreme – od 09 do 20 časova radnim danima, a subotom do 17 časova. Uz to, ALTA banka razvija digitalne servise koji dodatno olakšavaju svakodnevno poslovanje, potvrđujući da dostupnost i fleksibilnost ostaju njen prioritet.

Nova poslovnica u Kraljevu je važan korak u tom pravcu, a akcija „Za grad koji se voli“ još jednom pokazuje da ALTA banka ne gradi samo poslovne rezultate, već i veze koje traju.