Sastanku će prisustvovati predstavnici pet udruženja i to Udruženje poljoprivrednika "Šajkača", Udruženje "Naše mleko", Udruženje "Spas i opstanak stočara zapadne Srbije", Udruženje povrtara "Zablaće" i Udruženje proizvođača mleka Šumadije i Pomoravlja.

Cilj sastanka je, kako se navodi, otvoren i konstruktivan razgovor o aktuelnoj situaciji u poljoprivredi, razmatranje zahteva i traženje održivih rešenja u interesu domaćih proizvođača i stabilnosti tržišta.

Pristali na razgovor

- Drago mi je da su konačno udruženja koja su bila na blokadama u Mrčajevcima, pristala da dođu na razgovor i ja mislim da je za svaki problem jedini put da se reši razgovorom. Moj šef kabineta ih je zvao prvi dan protesta telefonom a oni su razgovor pustili na spikerfon i posle to delili po grupama i ismevali čoveka, čak i vređali navodeći šta je bio prethodno u profesiji koju je radio i tako dalje. Međutim, onda su nam pismeno dostavili svoje ultimatume, četiri zahteva. Ponudili smo im sastanak, nisu se javljali, a noćas u ponoć su se javili da žele sastanak i imaćemo danas sastanak sa pet udruženja - rekao je on za TV Pink.

Foto: Facebook

Istakao je da očekuje da se postigne dogovor o svemu što je realno da se dogovori i da je siguran da će dogovora biti sa onima koji nemaju političku agendu, a onima koji su politički orijentisani poručio je da se te stvari rešavaju na izborima.

- Predsednik Aleksandar Vučić je najavio izbore, tamo se izlazi, a ne na ulicama, ne da blokiraju druge građane i da mešaju poljoprivredu sa politikom. Zna se gde je mesto poljoprivredi, gde je mesto politici - istakao je on.

Zabrana uvoza nemoguća

Govoreći o zahtevu poljoprivrednika da se zabrani uvoz hrane u Srbiju rekao je da je to protivno dokumentima koje je još ranije potpisala naša zemlja i da ako mi stavimo rampu i drugi će nama da stave rampu.

- Poljoprivrednici treba da znaju da je Srbija jedna od retkih zemalja koja više izvozi nego što uvozi hrane. Izvozimo oko milijardu i po evra godišnje i lider smo u regionu. Ono gde se pravi zabluda jeste da se stalno priča samo o uvozu, a mi smo prošle godine za 28 odsto više izvezli mleka i mlečnih proizvoda nego što smo uvezli. I sada, oni kažu da dolazi iz Evropske unije. Ne, nije tačno. U januaru mesecu imamo skoro duplo manji uvoz nego pre dve godine. Za 50 odsto manji uvoz nego januara prošle godine. Znači, mi uopšte nemamo povećan uvoz - rekao je on.

Dodao je da je da se sada dešava problem u tome što mi ne možemo da budemo konkurentni u regionu, u Makedoniji, u Crnoj Gori, u Bosni, zato što tamo dolaze proizvodi iz EU, a ne kod nas.

- Želim samo da kažem, što je veoma bitno da se zna, najviše su pogođeni najmanji poljoprivredni proizvođači i to u centralnom delu Srbije, i meni je tih ljudi žao jer se mleko najmanje plaća ljudima koji imaju dve, tri krave koji žive dalje od gradova. Oni jedino u ovoj situaciji stradaju. Međutim, oni koji se sada za njih bore i koji kažu da oni imaju 25 dinara imaju više od 50 dinara - naveo je on.

Razdvojiti zahteve od politike

Glamočić dodaje i da su zahtevi koji traže oni koji su izašli na blokade o zabrani uvoza nerealni. Istakao je da očekuje da poljoprivrednici razdvoje svoje političke stavove od realne situacije u poljoprivredi i da ne ugroze državu i građane Srbije.

- Izlaze i pričaju da je cena nekada bila 85 dinara. Nije tačno, 2022. godine maksimalna cena je bila 80 dinara, ali prosečna cena je bila oko 50 dinara. Čak niža nego danas - istakao je i dodao da je 10 dinara iznosila premija, koja danas iznosi 19 dinara po litru mleka.

Navodeći da pada broj grla i da je to normalna tendencija, Glamočić je naveo da raste proizvodnja mleka po grlu.

Glamočić je kazao da mnoge među onima sa kojima će danas razgovarati poznaje i zna da su dobri domaćini, da su vredni ljudi.

- Verujem da će uspeti da razdvoje svoje političke ciljeve od poljoprivrede. Zamislite sada da nam zabrane izvoz svih naših proizvoda, zbog jednog sektora da žrtvujemo celu državu, to nikad niko ne bi uradio i to nije normalno - kazao je Glamočić.