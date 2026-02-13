Slušaj vest

Mlekari traže pojačanu kontrolu uvoza mleka i uvođenje prelevmana, kao i potpunu obustavu uvoza mleka, mesa, voća, povrća, žitarica i drugih prehrambenih proizvoda koji se, kako navode, u dovoljnoj meri proizvode u Srbiji. Jedan od ključnih zahteva je i garantovan otkup domaće proizvodnje.

Prema navodima RTS-a, osim u samom Bogatiću, poljoprivrednici su blokirali i raskrsnicu u centru sela Salaš Crnobarski, čime su dodatno skrenuli pažnju na svoje zahteve.

Povodom protesta oglasilo se i Ministarstvo poljoprivrede, koje je ranije apelovalo da se aktuelna situacija ne koristi u političke svrhe, već da se kroz dijalog, odgovoran pristup i međusobno razumevanje radi na očuvanju domaće proizvodnje mleka i dugoročnoj stabilnosti stočarskog sektora.

Iz resornog ministarstva podsećaju da je država u proteklom periodu sprovela niz mera za podršku proizvođačima, u uslovima poremećaja na regionalnom i evropskom tržištu. Za svaki litar mleka predat registrovanim mlekarama obezbeđena je premija od 19 dinara, dok podsticaj po grlu mlečne krave iznosi 55.000 dinara.

Dodatna podrška usmerena je na obnovu stočnog fonda, kroz subvenciju od 100.000 dinara po junici, s ciljem jačanja proizvodnih kapaciteta i povećanja produktivnosti. Stočarima su, kako navode, dostupne i investicione mere za izgradnju i modernizaciju farmi, nabavku opreme za mužu i hlađenje mleka, kao i kreditne linije sa subvencionisanim kamatnim stopama.