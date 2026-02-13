Slušaj vest

Američki milijarder Mark Zakerberg navodno je u procesu kupovine luksuzne vile na obali, smeštene na ekskluzivnom ostrvu Indian Krik Ajlend u Majamiju.

Vrednost nekretnine procenjuje se između 150 i 200 miliona dolara, a izvori bliski pregovorima navode da je cena bliža višoj granici tog raspona.

Zakerberg bi se time preselio u tzv. „Bunker milijardera“, jednu od najzatvorenijih i najluksuznijih stambenih zona u Sjedinjenim Američkim Državama.

Selidba zbog novog poreza za milijardere

Prema ocenama stručnjaka, odlazak iz Kalifornije povezan je sa predlogom zakona pod nazivom Billionaire Tax Act.

Ako bi ovaj zakon bio usvojen, milijarderi sa prebivalištem u Kaliforniji morali bi da izdvajaju 5 odsto poreza na ukupnu imovinu koja prelazi jednu milijardu dolara.

Za jednog od najbogatijih ljudi na svetu, koji je na čelu kompanije Meta, to bi predstavljalo značajno poresko opterećenje, što se tumači kao jasan motiv za promenu mesta boravka.

Vila sa pogledom

Novo imanje pozicionirano je neposredno preko puta zaliva Biskejn Bej i pruža impresivan pogled na okean.

Prostrane terase koje obuhvataju uglove kuće omogućavaju panoramski pogled, dok se u okviru poseda nalaze luksuzni bazen, vodeni sadržaji i prepoznatljive plave žaluzine koje objektu daju upečatljiv vizuelni identitet.

Privatni dok omogućava dolazak i odlazak brodom, čime se izbegava gužva na frekventnim saobraćajnicama Floride.

Ostrvo sa sopstvenom policijom i golf terenom

Indian Krik Ajlend je veštačko ostrvo koje ima sopstvenu policijsku službu, prestižan golf teren smešten u centralnom delu i izuzetno ograničen pristup za javnost.

Zbog visokog nivoa bezbednosti i privatnosti, ovo područje nosi nadimak „bunker za milijardere“.

Komšije među najbogatijima na svetu

Ukoliko kupoprodaja bude finalizovana, Zakerbergove komšije biće Džef Bezos, osnivač Amazona, Tom Brejdi, sedmostruki osvajač Superboula, Ivanka Tramp i Norman Braman.

Irma Braman, supruga Normana Bramena, izjavila je da joj je drago što Zakerberg dolazi u komšiluk i potvrdila da se useljenje očekuje do kraja godine.