Indeks Belex15 oslabio je za 0,36 odsto, dok je Belexline zabeležio pad od 0,12 procenata.

Među retkim dobitnicima izdvojio se Energoprojekt holding a.d. iz Beograda, čije su akcije porasle za 2,45 odsto i na zatvaranju dostigle cenu od 502 dinara. Blagi rast ostvarilo je i Dunav osiguranje, sa povećanjem vrednosti akcija od 0,11 odsto, na 1.852 dinara po akciji.

Na strani gubitnika našao se Aerodrom Nikola Tesla iz Beograda, čije su akcije oslabile za 2,17 procenata i dan završile na nivou od 2.250 dinara.

Najveći promet ostvaren je upravo akcijama beogradskog aerodroma, u iznosu od 1.125.000 dinara, dok je na drugom mestu po obimu trgovanja bilo Dunav osiguranje sa prometom od 1.081.784 dinara.