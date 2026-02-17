Azija je nakon perioda značajne ekspanzije od 2000. do 2015. godine, kada su površine pod vinovom lozom više nego duplirane (sa 300 na 770 hiljada hektara), stabilizovala zasade na 753.000 hektara u 2024. godini, što je blagi pad od 0,4 odsto u odnosu na godinu ranije, pokazuje Izveštaj Međunarodne organizacije za vinovu lozu i vino (OIV) za 2025.

Kina je najveći proizvođač vina u Aziji sa procenjenom zapreminom od 2,6 miliona hektolitara u 2024. godini, ali je ta količina za dvocifrenih 17 odsto manja nego što je bila u 2023. Konzumacija vina u Kini naglo je opala za 19,3 odsto u 2024. godini na 5,5 miliona hektolitara, što odražava opšti pad unutrašnje potražnje koji je počeo 2018.

Obim uvoza vina u Kinu zabeležio je u 2024. godini rast od 13,7 odsto čime je prekinut šestogodišnji silazni trend. Interesantno je da su cene za uvezeno vino porasle značajno više od količina, čak za 37,6 odsto na 1,5 milijardi evra, što pokazuje da se na tom tržištu sve više traže skuplja vina. Rast uvoza flaširanog vina porastao je skoro za polovinu (43,8 odsto) i čini 90 odsto vrednosti uvoza.