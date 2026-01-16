Slušaj vest

Proslavljeni italijanski vinar Bibi Grec ispisao je novu stranicu vinske istorije, jedinstvena boca vina Colore 2016 zapremine čak 27 litara, koju je lično izradio Bibi Grec, postala je najskuplja ikada prodata flaša italijanskog vina.

Ova impozantna boca, proizvedena u samo jednom primerku, kreirana je povodom ulaska vina kuće Bibi Grec na prestižnu bordošku vinsku berzu La Place de Bordeaux. Na aukciji je dostigla cenu od 102.000 evra.

Vinarija Bibi Grec, koja se nalazi u mestu Fijesole nadomak Firence, već godinama uživa ugled proizvođača vrhunskih vina. Posebno su cenjene etikete Colore i Testamata, koje važe za omiljene među vinskim znalcima. U skladu sa svojim prepoznatljivim, umetničkim pristupom, Bibi Grec je lično osmislio novi izgled etikete. Kako navodi magazin Drinks Business, dizajn je inspirisan emocijama i utiscima koje je u njemu probudila berba iz 2016. godine.

Boca je smeštena u specijalno izrađenu kutiju od drveta barik bureta u kojem je vino sazrevalo. Ambalaža je dodatno oplemenjena poklopcem od nerđajućeg čelika i pečatom sa ličnim potpisom Bibija Greca.

Kupac ovog jedinstvenog primerka bio je klijent luksuzne vinoteke ARVI iz Ciriha. Kupovina je obavljena kreditnom karticom i, prema navodima magazina „Vino i fino“, delovala je kao spontana odluka, motivisana jedinstvenošću boce i njenim izuzetnim dizajnom.

Bibi Grec je poznat po originalnom i nekonvencionalnom pristupu vinarstvu, kao i po vinima snažnog identiteta. Radi sa ograničenim količinama grožđa iz pažljivo biranih vinograda, a njegova vina su cenjena zbog izražene aromatičnosti, koncentracije i elegancije.