Od početka ove godine u Italiji se primenjuju ažurirana pravila za korišćenje bankomata, koja utiču na način podizanja gotovine, identifikaciju korisnika i obračun naknada.

Promene su deo šireg trenda jačanja bezbednosti i usklađivanja sa evropskim propisima, a važno je da ih znaju i građani Srbije koji često putuju ili žive u Italiji.

Šta se konkretno menja na bankomatima

Nova pravila ne znače zabranu podizanja gotovine, ali uvode stroža ograničenja i više kontrole. Banke imaju pravo da prilagode dnevne i mesečne limite za isplatu, naročito kada je reč o karticama izdatim u inostranstvu. U praksi to znači da korisnici mogu nailaziti na niže limite nego ranije, čak i ako ih njihova matična banka formalno odobrava.

Istovremeno, bankomati sve češće prikazuju jasne informacije o naknadama pre potvrde transakcije, posebno kada se novac podiže na bankomatima druge banke.

Stroža identifikacija i veći fokus na bezbednost

Jedna od ključnih novina odnosi se na bezbednosne procedure. Italijanske banke uvode dodatne mehanizme za proveru identiteta kako bi smanjile rizik od prevara i zloupotreba. To može uključivati privremeno blokiranje sumnjivih transakcija, dodatne provere kod većih iznosa ili pojačan nadzor kada se kartica koristi van uobičajenih obrazaca ponašanja korisnika.

Foto: Shutterstock

Za klijente to znači da podizanje gotovine ponekad može trajati duže ili zahtevati dodatnu potvrdu, ali cilj je veća zaštita novca i ličnih podataka.

Naknade i podizanje novca stranim karticama

Posebnu pažnju treba obratiti na troškove. U Italiji su naknade za podizanje gotovine na bankomatima drugih banaka ili sa stranih kartica sve transparentnije, ali često i više nego ranije. Pre nego što potvrdite transakciju, na ekranu bankomata jasno će biti prikazan iznos provizije, a na korisniku je odluka da li želi da nastavi.

To je posebno važno za turiste i radnike iz inostranstva, jer se trošak može značajno razlikovati od banke do banke.

Kako da se pripremite i izbegnete probleme

Pre putovanja ili dužeg boravka u Italiji, proverite limite i naknade koje vaša banka primenjuje u inostranstvu. Razmislite o alternativama kao što su plaćanje karticom ili digitalnim novčanicima, koji često nose niže troškove od podizanja gotovine.