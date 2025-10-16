Zaboravljeni novac na bankomatu mora se prijaviti

Ko želi da podigne gotovinu na bankomatu, može naići na zaboravljene novčanice – a u takvim situacijama važno je znati kako pravilno postupiti.

Pravilo za pronađeni novac na bankomatu

Uprkos brojnim digitalnim mogućnostima plaćanja, mnogi i dalje koriste gotovinu – a u žurbi se ponekad dogodi da neko ostavi novac u bankomatu. Međutim, onaj ko ga jednostavno uzme mora računati na posledice.

Postoje jasna pravila o tome koliki iznos pronađenog novca ne morate prijaviti. Prema objašnjenju banke Sparkasse, važi sledeće:

"Pronalasci do 10 evra u gotovini mogu se zadržati. Iznosi veći od 10 evra moraju se predati u kancelariju za izgubljene stvari (Fundbüro).“

Ako se u roku od šest meseci niko ne javi da potražuje novac, možete ga zadržati.

Pravo na nagradu za pronalazak

U suprotnom, imate pravo na nagradu za pronalazak, što je uređeno članom 971 Građanskog zakonika (BGB):

"Nalazač može od osobe ovlašćene za preuzimanje zahtevati nagradu. Nagrada za nalazača iznosi pet odsto od vrednosti stvari do 500 evra, a tri odsto od preostale vrednosti iznad toga; za životinje tri odsto.”

Kazne ako prekršite pravilo

Prema Krivičnom zakoniku (paragraf 246 StGB), onaj ko pronađeni novac u vrednosti većoj od 10 evra ne prijavi, čini krivično delo. Posledica može biti novčana kazna ili čak zatvorska kazna do tri godine, ako zakon ne predviđa težu sankciju.

Zato, ako pronađete gotovinu na bankomatu koja prelazi navedeni iznos, predajte je najbližoj policijskoj stanici, kancelariji za izgubljene stvari ili drugoj nadležnoj instituciji. Zadržavanje pronađenog novca može imati ozbiljne pravne posledice.

Savet stručnjaka

Ako niste sigurni šta da uradite, najbolje je jednostavno sačekati.

"Sačekajte da bankomat sam povuče novac nazad – to se obično dogodi nakon 30 sekundi. Automat beleži da novac nije preuzet i vraća iznos nazad na račun,“ navode stručnjaci.

Dakle – ne uzimajte zaboravljene novčanice, jer iako izgleda kao sitnica, zakon to tretira veoma ozbiljno.