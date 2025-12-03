Slušaj vest

Opšte je poznato da vrhunski fudbaleri zarađuju veliki novac, a mnoge zanima da li su velikodušni prema konobarima prilikom odlaska u restorane i barove. Jednu zanimljivu anegdotu u vezi sa Nikom Kranjčarom, nekadašnjim asom Dinama, Hajduka, Totenhema i Glazgov Rendžersa, svojevremeno je ispričao jedan konobar iz Karlovca.

Neke mušterije ostaju u posebnom sećanju u kafićima i barovima, a jednu takvu priču je podelio konobar iz Karlovca, prisetivši se šta je doživeo kada je Niko Kranjčar došao u vinski bar u kojem je radio.

Nekadašnji hrvatski reprezentativac je tom prilikom napravio potez koji se posebno pamti. Konobar Darko iz Karlovca dobio je pitanje ko ga je najviše nagradio i bez oklevanja je rekao od koga je dobio najveću napojnicu: „Od Nike Kranjčara, slobodno to napišite“, rekao je u razgovoru za N1.

„Gospodin čovek“

Konobar je ispričao kako je sve izgledalo:

"Došao je sam, a društvo mu se kasnije pridružilo. Tačno je znao koje vino želi, nije trebalo ništa objašnjavati. Bila je nedelja uveče, lokal gotovo prazan, pustio sam Džesi Ver — prvi album joj je tada bio nov, prava bomba.“

"Nisam ih požurivao, pa su ostali duže i naručili još. Platio je prvo vino i ostavio 50 evra. Bum — hvala lepo! Kad je plaćao drugo, ponovo ostavlja 50“, prisetio se konobar i dodao kakva je bila njegova reakcija.

Hrvatski fudbaler Niko Kranjčar Foto: Jeff Holmes / Shutterstock Editorial / Profimedia

"Rekao sam mu: ‘Majstore, previše je.’ Samo se nasmejao i još jednom zahvalio. Gospodin čovek“, dodao je, uz napomenu da nisu sva iskustva toliko lepa. Jedno iz perioda pre uvođenja evra bilo je u kafiću u Zadru.

"Žena slavnog rukometaša rekla da nije u redu“

"U Zadru mi je bio jedan naš slavni rukometaš sa ženom i detetom. Idem da mu vratim 15 kuna, a on kaže: ‘U redu je.’ Tada ga žena ljutito pogleda i kaže: ‘Nije u redu’, pa uzme novac“, prisetio se konobar, koji je tokom posla doživeo i stresne situacije.

Po njegovom iskustvu, dobro je udaljiti se od konobarisanja, bez obzira na mogućnost dobijanja velikih napojnica poput one koju je ostavio Niko Kranjčar. "Koliko ti znači taj novac, toliko je i udica da se vratiš u posao koji malo ko uopšte želi da radi“, rekao je.

"Ako se ne varam, postoji istraživanje koje konobarisanje svrstava među tri najstresnija zanimanja, zajedno sa hirurzima i kontrolorima letenja. Mislim da je i među tri zanimanja koja najviše narušavaju brakove. Mene manje-više nije zanimao ‘bakšiš’, ali ima ljudi koji se potpuno izvitopere i bili bi spremni sve da prodaju za dva-tri evra napojnice“, zaključio je konobar, prisećajući se svog iskustva.