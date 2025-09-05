Slušaj vest

Ukupna cena - 63.237,90 evra!

Po samoj dužini računa čini se da su gosti pojeli sve što je ponuđeno u restoranu, a vidi se da su među porudžbinama bile pice i razne testenine, čije cene su se kretale između 12 i 38 evra.

Gosti su pored raznih predjela i glavnih jela popili i više od 20 boca šampanjca, uključujući i 17 flaša luksuznog Dom Perinjon Rozea.

Ipak, to opet ne objašnjava zašto je račun ovako visok. Oni oštrooki primetiće da je stavka "varios pescados" ("razne vrste ribe") iznosila čak 45.000 evra!

Doduše, direktor restorana Hulio Figerou je za nemački Bild pojasnio:

- Stavka od 45.000 evra nije bila samo riba, već tri boce Petrusa, ekskluzivnog crvenog vina iz 1986. godine.

Objasnio je da je ova stavka pogrešno navedena kao riba prilikom kucanja računa.

Ko je napravio ovoliki ceh?

Prema pisanju nemačkog medija, u pitanju je bilo 18 Amerikanaca, a spekuliše se da je jedan od njih NBA zvezda Lebron Džejms, za koga se kaže da ima sklonost ka vidima Petrus.

1/9 Vidi galeriju Lebron Džejms Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia, Steffie Wunderl / imago sportfotodienst / Profimedia in lump sum up to 1/8 1400 x 934px Immediatel, GIUSEPPE CACACE / AFP / Profimedia

Ipak, Figeroa je rekao da nikada ne otkriva imena gostiju.

Pored iznosa računa, i bakšiš od 5.748 evra je izazvao buru na drušvenim mrežama. U Španiji su troškovi usluge uključeni u cenu, ali je restoran automatski dodao 10 odsto.