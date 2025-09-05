Slušaj vest

Grad Samobor je prvi grad u Hrvatskoj koji je uveo novu meru pod nazivom “Baka–deda servis”, koja omogućava finansijsku naknadu bakama i dedama za čuvanje unuka uzrasta od 1 do 4 godine. O tome je za portal Direktno.hr govorila gradonačelnica Petra Škorbot.

Ona ističe da mera olakšava roditeljima usklađivanje porodičnih i poslovnih obaveza, daje finansijsku podršku bakama i dedama i jača međugeneracijsku solidarnost. Naknada iznosi 360 evra mesečno po detetu, što je jednako subvenciji koju grad daje za privatne vrtiće i dadilje. Mera se sprovodi od aprila ove godine i do sada je koristi 37 baka i deda. Reakcije su, kaže gradonačelnica, veoma pozitivne, a za uvođenje iste mere interesuju se i drugi gradovi.

Mera je napravljena po uzoru na Švedsku, a prilagođena lokalnim potrebama. Prednosti su višestruke: bake i deke dobijaju dodatni prihod, roditelji lakše organizuju čuvanje dece, a porodične veze se dodatno učvršćuju.

- Ljubav prema unucima ne može se meriti niti platiti, ali želimo da njihov doprinos nagradimo. Roditelji sada mogu sami da odluče da li će dete ići u gradski ili privatni vrtić, kod dadilje ili će brigu prepustiti bakama i dekama - rekla je Škorbot.

Novi vrtići i škole

Samobor intenzivno ulaže u proširenje kapaciteta za decu. Već je izgrađen novi vrtić u Molvicama (za 50 mališana) i dograđen vrtić „Izvor“ u Ulici Gustava Krkleca (za još 115 dece). U toku je gradnja vrtića u naselju Perivoj za 116 mališana.

Proširuju se i školski kapaciteti:

Osnovna škola u Bregani dobija 4 nove učionice i prateće prostorije.

Na prostoru nekadašnje kasarne Taborec gradi se nova škola od 3.250 m² za 440 učenika i 20 odeljenja.

Grade se i nove sportske dvorane, što će poboljšati uslove za učenike i sportiste.

Grad već četvrtu godinu za redom daje jednokratnu pomoć od 200 evra srednjoškolcima za udžbenike i školski materijal. Osnovci od države dobijaju besplatne udžbenike, a grad obezbeđuje radne sveske i dodatni materijal. Prvačiće dočekuju pokloni dobrodošlice.

Tu su i druge pogodnosti: besplatan prevoz na području Samobora,subvencije za đačke karte do Zagreba i drugih gradova, 50% popusta na ZET karte za tramvaj, besplatne pripreme za državnu maturu, stipendije i nagrade za učenike i studente.

Saveti za mlade i demografske mere

Samobor je u saradnji sa Crvenim krstom otvorio Savetovalište za mlade gde učenici i mladi mogu besplatno dobiti psihološku i emocionalnu podršku. Grad nosi i sertifikat „Grad za mlade“ – jedini u Zagrebačkoj županiji.

Grad takođe sprovodi niz demografskih mera: naknade za novorođenčad,

sufinansiranje smeštaja dece u vrtićima i kod dadilja (360 evra po detetu),

sufinansiranje postupaka vantelesne oplodnje (do 50% troškova, najviše 1.500 evra). Igrališta i parkovi

Samobor ulaže i u dečja igrališta: uređeno je kultno igralište u Ulici Milana Langa i još desetak novih parkova, a na 40 igrališta postavljena su nova igrala. Ukupno je dodato 71 novo igralo sa bezbednosnim podlogama, a na 10 igrališta postavljene su zaštitne ograde radi sigurnosti dece.

- Sve ovo radimo da deci obezbedimo bezbedno i kvalitetno okruženje za igru, rast i razvoj - zaključila je gradonačelnica Škorbot.