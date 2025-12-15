Slušaj vest

Banja Badanja, smeštena u dolini reke Cernice, u srcu severozapadne Srbije, poznata je po lekovitim vodama i blatu koje pomaže kod reume, artritisa, problema sa kičmom, anemije i stanja nakon povreda. Njeno ime potiče od drvene cevi, Badnja, kojom je nekada vođena voda ka vodeničnom točku. Okružena šumama, potocima i planinama Cer i Iverak, banja pruža idealne uslove za izlete, šetnje i uživanje u čistom vazduhu. Posetu dodatno oplemenjuju istorijski lokaliteti, poput Kosaninog grada i manastira Čokešina i Petkovica.

Lekoviti izvori i terapije

Vode Banje Badanje koriste se na dva načina, pijenjem i kupanjem. Gvožđevite vode najčešće se piju kod stomačnih problema i anemije, dok se terapija sumporovitim vodama primenjuje kupanjem i najčešće pomaže kod artritisa, spondiloze, reume i stanja nakon povreda. Jedan od sumporovitih izvora nekada se zvao „Slana bara“, dok se danas naziva Glavni izvor, dok se drugi, Gvozdene vode, nekada nazivao Crvena voda. Mineralizacija voda nastaje zbog geološke strukture terena, gde se nalaze krečnjak, glina, konglomerati i peščari, kao i vulkanske aktivnosti koje su uticale na prirodno bogatstvo ovog područja.

Smeštaj i pristup

Banja se nalazi na tromeđi Loznice, Šapca i Valjeva, što posetiocima omogućava obilazak brojnih atrakcija ovog kraja. Do Banje Badanje vodi magistralni put Beograd-Šabac-Valjevo, a od Beograda je udaljena oko 168 kilometara, što znači da se do nje stiže za oko dva sata vožnje.

Smeštaj u Banji pretežno je privatni, sa jednim većim motelim Cernica i Specijalnom bolnicom za rehabilitaciju Boro Skorić, koja raspolaže sa oko 25 ležajeva. Dodatne opcije smeštaja mogu se pronaći u okolnim gradovima, poput Krupnja i Loznice, a cene prenoćišta kreću se od 20 evra naviše.

Za šta je ova banja pogodna?

Banja Badanja je posebno pogodna za lečenje reumatizma mišića i zglobova, spondiloze i problema sa kičmom, artritisa, ginekoloških oboljenja, stanja nakon povreda, nervnih oboljenja, ali i anemije i opšte iscrpljenosti organizma. Lekovite vode i blato čine ovaj prostor idealnim za odmor i oporavak, a jedinstvena priroda i istorijski lokaliteti dodatno oplemenjuju boravak.

Razvoj Banji Badanje tekao je postepeno, a reputacija se širila iz iskustava posetilaca. Lekovito blato i mineralne vode čine je retkom destinacijom, pogodnom za vikend izlete, odmor i rehabilitaciju. Pored lekovitih voda, posetioci mogu uživati u prelepim šumama, istorijskim pričama i legendama koje ovaj kraj čine posebnom destinacijom za sve ljubitelje prirode i zdravog života.