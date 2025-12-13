Slušaj vest

Ponuda za takozvano "svinjokolj iskustvo", po ceni od 7.000 dinara, izazvala je veliki broj reakcija nakon što se pojavila na društvenim mrežama. Tradicionalni zimski običaj seoskih domaćinstava predstavljen je kao turistički doživljaj, uz pratnju hrane i muzike.

Šta podrazumeva aranžman

Ponuda obuhvata jednodnevni boravak na salašu, razne vrste mesnih specijaliteta i nastup tamburaša. Prema navodima korisnika koji je objavio fotografiju ponude, ovaj paket je namenjen gradskoj publici koja želi da iskusi "pravo selo".

Reakcije korisnika društvenih mreža

Autorka objave ironično primećuje da ne zna za domaćinstvo u kojem svinjokolj prati muzika, što je otvorilo pitanje da li se ovde zapravo promoviše tradicija ili prodaje idealizovana slika seoskog života?

Komantari su bili podeljeni, neki kritikuju ideju uz tvrdnju da ona banalizuje stare običaje i pretvara težak seoski posao u turistički performans, dok drugi smatraju da ovakva ponuda može biti način da se sela otvore za posetioce i da se običaji održe kroz savremene forme turizma.

Podele oko značenja ponude

Dok jedni vide ovakav koncept kao preterivanje i pogrešno prikazivanje seoske stvarnosti, drugi ga brane kao priliku za ekonomsko osnaživanje sela i promociju tradicije na nov način.