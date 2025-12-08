Slušaj vest

Obveznici fiskalizacije koji se bave prodajom dobara i usluga na pijačnim tezgama i sličnim objektima do kraja 2026. neće imati obavezu korišćenja fiskalnih uređaja.

Naime, izmenjenom Uredbom o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja, koju je donela Vlada Srbije, njima je taj rok pomeren sa 31. decembra 2025. na 31. decembar 2026. godine.

Foto: Kurir/T. S.

Podsetimo, prvobitno Zakon o fiskalizaciji predviđao je da registrovani poljoprivredni proizvođači koji prodaju svoje proizvode nisu obveznici fiskalizacije, dok su fiskalne kase obavezne za sve one preduzetnike koji na pijacama prodaju različite vrste robe široke potrošnje, prehrambene proizvode drugih proizvođača ili voće i povrće iz uvoza.