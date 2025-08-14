Slušaj vest

Zimnica - seosko blago priprema se na prirodan način uz korišćenje najkvalitetnih sastojaka iz različitih krajeva Srbije. Zimnica je jako važna, zato što nam obezbeđuje kvalitetnu ishranu tokom zime, kada nam je naročito potreban jak imunitet. Kada je naša ishrana u skladu sa smenom godišnjih doba, podnebljem u kojem živimo, poznatog porekla i kvaliteta, onda znamo da se hranimo i živimo zdravo.

Međutim, da li cene povrća ove godine odvraćaju građane od pravljenja zimnice? Aleksandra Orlić, reporterka Kurir televizije proveravala je kakve su cene voća i povrća na Subotičkoj pijaci:

- Ono što se može videti ovoga jutra jeste da je poseta zaista prisutna, da imamo veliki broj Subotičana koji dolaze, prolaze i uglavnom se snabdevaju, a čak se mogu videti i domaćice, pa i domaćini koji pazare nešto od povrća ili voća koje će upotrebiti za pripremu. Pa samim tim kada govorimo o zimnici, ona će nas svakako oduševiti u zimskom periodu, ako se sada pripremi. Kada govorimo o cenama, uglavnom se cena paradajza kreće oko 80 do 150 dinara, cena paprike je okvirno oko 150 dinara, kreće se i do 200 dinara. Ukoliko neko pravi džem, šljiva je u ovom momentu dosta skupa, a možete je pazarti takođe po ceni 150 dinara - kaže Orlić i dodaje:

- Može se reći da su cene malo više, ali ono što prodavci kažu jeste da je ponuda bolja nego prošle godine, jer je prošle godine bila suša i samim tim su i cene bile skuplje. U teglici možete pazariti ajvar po ceni od 600 do 800 dinara. Što je manje nego na beogradskim pijacama gde cene idu čak i do 1000-1500 dinara. Po istraživanju Republičkog zavoda za statistiku, tokom prošle godine se izvozio kiseli kupus u neverovatnim količinama i to čak za Rumuniju, a potom imamo zimnicu koju smo izvozili za Nemačku, Austriju, SAD, Kanadu itd što može govoriti i o tome i negde nas uveravati da naši ljudi ne mogu bez zimnice, ipak je bolje i slađe domaće.

