U 2026. godini turiste očekuje niz promena na popularnim destinacijama - Bugarska uvodi evro, Venecija i holandski Zanse Shans naplaćuju ulaz, a putnici u Velikoj Britaniji i SAD suočiće se sa strožim kontrolama.

Takođe, Italija uvodi povraćaj novca za putarine za zagušenja, dok Španija zamenjuje trougao bezbednosti trepćućim svetlom, povećavajući bezbednost na putevima.

Putovanja u 2026. godini donose niz promena na popularnim evropskim i svetskim turističkim destinacijama. Od uvođenja evra u Bugarskoj, preko strožih kontrola ulaska u Ujedinjeno Kraljevstvo, do novih ulaznica u Veneciji i Holandiji - neke mere će obradovati putnike, druge će izazvati nezadovoljstvo, a neke su i dalje obavijene neizvesnošću. Donosimo vam pregled najvažnijih vesti, od Amerike do Zanse Shansa.

Evro u Bugarskoj

Putnici u Bugarsku uskoro više neće morati da traže menjačnice. Zemlja uvodi evro, a prethodna nacionalna valuta – lev – postaje istorija. Bugarska tako postaje 21. članica evrozone. Poslednja zemlja koja je usvojila zajedničku valutu bila je Hrvatska, pre tri godine.

Foto: Evropska centralna banka

Šta je sa levima koji su preostali od prethodnih putovanja? Jedan lev vredi oko 0,50 evra. Do kraja januara biće moguće plaćanje i u evrima i u levima, nakon čega lev više neće biti zakonsko sredstvo plaćanja. Međutim, bugarske banke će nastaviti da dozvoljavaju zamenu evra, dok nemačke banke i štedionice više neće nuditi ovu uslugu od 2026. godine.

Strože kontrole ETA u Ujedinjenom Kraljevstvu

Elektronska autorizacija za putovanje (ETA) je obavezna za ulazak u Ujedinjeno Kraljevstvo bez vize od aprila 2025. godine, ali do sada je retko bila strogo proveravana. To se sada menja.

Britanska vlada je najavila da će se sistem dosledno primenjivati od 25. februara. Avio-kompanije će proveravati da li putnici imaju važeću ETA pre polaska. Razlog za fleksibilnost do sada je bio, kako je navedeno u Londonu, da se putnicima da vreme da se prilagode.

ETA je povezana sa važećim pasošem, košta 16 funti (oko 18 evra), a najlakše se za nju aplicira putem aplikacije "UK ETA". Važi dve godine i omogućava višestruke ulaske, pri čemu svaki pojedinačni boravak traje najviše 180 dana.

Povraćaj novca za saobraćajne gužve u Italiji

Dobre vesti za one koji putuju automobilom: od juna, vozači u Italiji trebalo bi da budu u mogućnosti da dobiju delimičan povraćaj putarine ako se zaglave u dugim redovima zbog radova na putevima sa naplatom putarine. Međutim, povraćaj novca se ne odnosi na kašnjenja uzrokovana nesrećama ili ekstremnim vremenskim uslovima.

Foto: Kurir

Prema planovima italijanske transportne vlasti, vozači bi imali pravo na nadoknadu ako se njihovo putovanje na deonici do 50 kilometara produži za deset minuta u poređenju sa uobičajenim trajanjem. Na dužim rutama, povraćaj novca bi se odobravao za kašnjenje od 15 minuta. Ako kašnjenje traje najmanje tri sata, biće vraćen celokupni iznos putarine.

Međutim, mnogi detalji još uvek nisu razjašnjeni, uključujući i to da li strani vozači mogu da traže povraćaj novca. Prema podacima ADAC-a, Italija je među zemljama sa najvišim putarinama u Evropi.

Ukaznica za Veneciju

Iako pravila za povraćaj putarine još uvek nisu jasna, Venecija je veoma jasna po tom pitanju: 2026. godine će se naplaćivati ulaz u grad. Dnevni posetioci će plaćati deset evra ukupno 60 dana između početka aprila i kraja jula. 2025. godine mera je primenjivana 54 dana, a kada je uvedena 2024. godine, bila je samo 29 dana.

Karta kupljena najmanje tri dana unapred košta pet evra. Gosti koji prenoće u gradu su oslobođeni plaćanja, ali moraju da plate turističku taksu.

Već u probnoj fazi im se usladilo Foto: Shutterstock

Prema pisanju italijanskih medija, Rim takođe planira da od 7. januara uvede kartu od dva evra za posetu čuvenoj fontani Trevi. Svake godine milioni turista dolaze da bace novčić u najveću fontanu Večnog grada - za sreću.

Lakša kupovina stranih voznih karata

Putovanje vozom trebalo bi da postane lakše. Do kraja 2026. godine, Deutsche Bahn planira da ponudi karte za sve veće železničke kompanije iz susednih zemalja na svojoj veb stranici Bahn.de i u aplikaciji DB Navigator.

Osnova za ovo je novi evropski standard za razmenu podataka OSDM, koji omogućava saradnju između železničkih operatera i prodavaca karata. Ponuda bi trebalo da sadrži i povoljne tarife stranih kompanija. Partneri, poput austrijskog ÖBB-a, već se postepeno uključuju.

Karta za holandske vetrenjače

Zanse Shans, poznat po svojim istorijskim vetrenjačama severno od Amsterdama, jedno je od najposećenijih mesta u Holandiji. Do sada je šetnja ovim muzejem na otvorenom bila besplatna, osim ulaska u pojedinačne mlinove i muzeje. To će se promeniti.

Planirano je da se od 1. aprila uvede cena karte od 17,50 evra. Međutim, početak naplate mogao bi biti odložen jer još uvek nisu rešena sva praktična pitanja.

Zanse Shans je osnovan 1963. godine u opštini Zanstad, gde su restaurirane istorijske drvene kuće i industrijski mlinovi iz regiona, a kasnije su dodati i muzeji. Samo u 2024. godini, više od 2,6 miliona ljudi je posetilo lokaciju. Lokalne vlasti kažu da su dodatni prihodi neophodni za dugoročno očuvanje kompleksa, a sve se više govori o problemu prekomernog turizma.

Nove neizvesnosti za putnike u SAD

Hoće li turisti uskoro morati da otkriju svoje profile na društvenim mrežama prilikom ulaska u Sjedinjene Države? Takva mogućnost se pominje u predloženom amandmanu koji je predstavila američka granična služba CBP sredinom decembra.

Foto: Lise Åserud / NTB Scanpix / Profimedia

Ako predlog stupi na snagu, putnici bi morali da obezbede pristup svojim objavama na platformama kao što su TikTok, X ili Instagram tokom proteklih pet godina. Pravilo bi se primenjivalo na svakoga ko ulazi u SAD sa odobrenjem ESTA, uključujući i veliki broj evropskih turista.

Već 2025. godine, politike administracije predsednika Donalda Trampa stvorile su neizvesnost među putnicima. Ostaje pitanje kakva će biti situacija 2026. godine, kada se Svetsko prvenstvo bude održavalo u SAD, Kanadi i Meksiku, piše Feniks magazin.

Trepćuće svetlo umesto trougla upozorenja u Španiji

Važna napomena za vozače: oni koji dolaze u Španiju sa sopstvenim automobilom registrovanim u inostranstvu, uključujući Nemačku, i dalje mogu koristiti trougao upozorenja. Međutim, putnici koji iznajme automobil u Španiji 2026. godine trebalo bi da provere da li vozilo ima posebno svetlo upozorenja V16 na baterije i da zatraže objašnjenje njegove upotrebe.

Španija od sledeće godine ukida trouglove upozorenja na autoputevima za vozila sa domaćim registracijama. Umesto toga, obavezno će biti svetlo upozorenja V16, koje emituje jako žuto ili narandžasto trepćuće svetlo.

Svetlo se postavlja na krov vozila u slučaju nesreće ili kvara, čime se izbegava opasno kretanje duž puta radi postavljanja trougla. Vidljiv je sa veće udaljenosti i povećava bezbednost svih učesnika u saobraćaju.