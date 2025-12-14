Slušaj vest

Švedski par suočio se sa neobičnim pravilima u iznajmljenom apartmanu u Istanbulu. Na samom krevetu pisalo je da se isključivo koristi za spavanje, nikako "za neke druge aktivnosti".

Poznato je da pojedini vlasnici smeštaja postavljaju veoma specifična pravila za svoje goste - koja ih mogu potpuno iznenaditi. Pa često, ono što je za jedne pravilo koje se mora poštovati, za druge može biti potpuni šok.

Jedan takav šok doživeo je švedski par, koji je u Tursku, tačnije Istanbul, stigao 30. novembra. Kako su objasnili na Reditu, iznajmili su jedan apartman koji je isprva delovao sasvim normalno, međutim, čim su kročili u njega, shvatili su da su u problemu.

"Koristiti samo za spavanje, ne za druge aktivnosti"

Zatečeni pravilima u apartmanu, dokumentovali su svaki posebno.

Za početak, na krevetu ih je dočekao natpis koji je jasno ograničavao njegovo korišćenje: "Koristiti samo za spavanje, ne za druge aktivnosti".

Ali to nije bio jedini neobični znak u apartmanu. Na daljinskom upravljaču za televizor stajala je poruka:

"Koristiti samo za uključivanje i isključivanje TV-a", dok je treći natpis upozoravao da su komšije "veoma osetljive na buku".

Šveđanin, koji je želeo da ostane anoniman, naveo je da su se on i supruga, iako iznenađeni, trudili da poštuju sve instrukcije.

"Ne želim da ovo utiče negativno na utisak o Istanbulu. Grad je predivan, ljudi su ljubazni i osećali smo se dobrodošlo", dodao je, ističući da su pravila najverovatnije rezultat prethodnih iskustava vlasnika ili osetljivosti komšija.

Foto: Reddit Printscreen

"To rade da bi uštedeli na pranju posteljine"

U komentarima ispod objave, mnogi su reagovali s nevericom. A bilo je i nekih realnih objašnjenja.

"To rade da bi uštedeli na pranju posteljine", "Možda je krevet osetljiv i mogao bi da se polomi", "Možda je vlasnik prošao trauma zbog para koji je ranije boravio i ostavio haos u kući".

Na društvenim mrežama poslednjih godina pojavile su se i druge slične prijave apsurdnih zabrana. Među najneverovatnijim natpisima bio je onaj koji upozorava da se pazi na hrkanje. Drugi su prijavljivali zabranu pomeranja nameštaja i za nekoliko centimetara, ili zabranu otvaranja određenih fioka. Takođe, bilo je ograničenja u korišćenju toalet papira, sa napomenom da vlasnik obezbeđuje ograničen broj rolni dnevno.

Na kraju, neki postavljaju apsolutnu zabranu primanja osoba koje nisu gosti, "čak i na kratku kafu".