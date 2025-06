Cena aranžmana zavisi od destinacije, termina i trajanja boravka

Kušadasi je posebno zanimljiv za porodice, parove i starije turiste jer nudi miran ambijent, blizinu istorijskih lokaliteta i solidan izbor hotela sa all inclusive uslugom po razumnim cenama.

Pored destinacije, termin putovanja ima ogroman uticaj na krajnju cenu. Sezona u Turskoj počinje u maju i traje do oktobra, ali vrhunac sezone – jul i avgust – donosi i najviše cene . Ako želite da uštedite novac, birajte jun ili septembar – vreme je i dalje idealno za kupanje, gužve su manje, a cene niže i do 30%.

Trajanje boravka je takođe odlučujući faktor. Standardni aranžmani traju 7 ili 10 dana, ali postoje i kraći city break aranžmani za Istanbul ili mini letovanja od 5 dana u manjim mestima . U zavisnosti od budžeta, možete birati između osnovnog smeštaja sa doručkom, polupansiona ili punog all inclusive paketa – što sve zajedno pravi razliku i u kvalitetu boravka i u konačnoj ceni.

Prevoz: autobus, avion ili sopstveni aranžman

Vrsta prevoza je drugi važan segment kada govorimo o ceni letovanja u Turskoj . Najpopularnija i najbrža opcija jeste let avionom, koji najčešće uključuje i transfer do hotela.

Cene avio karata značajno variraju u zavisnosti od avio-kompanije, termina i toga da li putujete u okviru turističkog paketa ili samostalno . U okviru aranžmana, avionski prevoz je obično uključen i povoljniji, a let do Antalije traje oko dva sata.

S druge strane, autobuski prevoz i dalje je popularan, naročito kada su u pitanju jeftiniji aranžmani. Put do Kušadasija ili Alanije može trajati i do 20 sati, ali ako vam ne smeta duža vožnja i želite da uštedite, ovo je opcija vredna razmatranja. Turističke agencije često nude kombinaciju autobuskog prevoza i all inclusive hotela po veoma konkurentnim cenama.