Slušaj vest

Generalni direktor Elektroprivrede Srbije (EPS) Dušan Živković izjavio je da je kompanija ušla u zimsku sezonu potpuno spremna, da je proizvodnja uglja i električne energije stabilna, i da se očekuje ostvarenje dobiti u 2025. godini.

- Građani i privreda mogu biti mirni. Proizvodni kapaciteti EPS-a obezbeđuju sigurno snabdevanje - rekao je Živković u intervjuu za list Politika.

Govoreći o poslovanju prethodne dve godine, Živković je istakao da i naredna godina potvrđuje kontinuiranu finansijsku stabilnost i profitabilnost kompanije.

- Devetomesečna dobit iznosi 34,4 milijarde dinara, što je za nešto više od pet milijardi dinara više nego prošle godine. Takođe, EPS neće dodatno kreditno zaduživati kompaniju u ovoj godini - naglasio je Živković.

On je dodao da su pored finansijskih rezultata ponosni i na realizovane poslovne projekte, među kojima su završetak novih proizvodnih kapaciteta, od termoelektrane B3 u Kostolcu, male solarne elektrane Petka, do vetroparka Kostolac koji je započeo probni rad.

Živković je naglasio i da kompanija privodi kraju najveći projekat u oblasti zaštite životne sredine – izgradnju sistema za odsumporavanje u TENT-u B.

- Testiranja su pokazala da će postrojenje smanjiti emisije čak 30 puta, što je potvrđeno i na postrojenju TENT A - rekao je generalni direktor EPS-a.