Mesarović: Ministarstvo privrede pokrenulo novi program, država izdvaja 400 miliona dinara za kompanije koje izlaze na strana tržišta
Ministarka privrede Adrijana Mesarović oglasila se na svom Instagram nalogu povodom pokretanja novog programa državne podrške privredi, namenjenog jačanju proizvodnih kapaciteta i izlasku domaćih kompanija na strana tržišta.
- Na inicijativu predsednika Aleksandra Vučića, Ministarstvo privrede pokrenulo je program podrške kompanijama koje jačaju kapacitete i izlaze na inostrana tržišta. Za program je opredeljeno 400 miliona dinara bespovratnih sredstava.
Ovo je konkretan korak u politici koju vodi predsednik Aleksandar Vučić, Vlada Srbije i Srpska napredna stranka na čelu sa Milošem Vučevićem: više proizvodnje, više izvoza i više novih razvojnih projekata u Srbiji.
Pozivam sve preduzetnike, mikro, mala i srednja privredna društva i zadruge da se prijave na javni poziv i iskoriste podršku svoje države i time povećaju svoje izvozne kapacitete! - napisala je.
Biznis Kurir