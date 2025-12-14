Slušaj vest

Ministarka privrede Adrijana Mesarović oglasila se na svom Instagram nalogu povodom pokretanja novog programa državne podrške privredi, namenjenog jačanju proizvodnih kapaciteta i izlasku domaćih kompanija na strana tržišta.

- Na inicijativu predsednika Aleksandra Vučića, Ministarstvo privrede pokrenulo je program podrške kompanijama koje jačaju kapacitete i izlaze na inostrana tržišta. Za program je opredeljeno 400 miliona dinara bespovratnih sredstava.

Ovo je konkretan korak u politici koju vodi predsednik Aleksandar Vučić, Vlada Srbije i Srpska napredna stranka na čelu sa Milošem Vučevićem: više proizvodnje, više izvoza i više novih razvojnih projekata u Srbiji.

Pozivam sve preduzetnike, mikro, mala i srednja privredna društva i zadruge da se prijave na javni poziv i iskoriste podršku svoje države i time povećaju svoje izvozne kapacitete! - napisala je.