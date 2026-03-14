Njegova fascinacija avionima i pažnja prema detaljima doneli su mu posebno priznanje i VIP obilazak sedišta kompanije.

Vilijam nije tipičan predškolac. Dok se njegovi vršnjaci igraju, on proučava kako funkcionišu avioni. Njegova majka Amber Hajn izjavila je za lokalne medije da je oduvek pokazivao interesovanje za mehaniku.

- Uvek ga je zanimalo kako mašine rade, pa me ne čudi što su ga privukli i avioni - rekla je ona.

Ta radoznalost dovela ga je do susreta sa pilotom kompanije Southwest Airlines, koji je, primetivši dečakovo interesovanje, proveo s njim gotovo dva sata. Poklonio mu je priručnik za obuku pilota, a zajedno su analizirali tehničke dijagrame i grafikone.

Greška koju niko nije primetio

Upravo tokom pregledanja složenih tehničkih informacija Vilijam je primetio nešto neobično.

- Otkrio sam da se dva monitora za praćenje terena ne podudaraju. Uopšte se ne poklapaju - objasnio je dečak, pokazujući na dijagramima gde se udaljenosti razlikuju.

Porodični prijatelj, koji je nedavno počeo da radi u kompaniji Southwest Airlines, predložio je da se dečakovo otkriće prosledi upravi kompanije.

Poseban VIP obilazak

Vest je brzo stigla do rukovodstva kompanije, a direktor je bio impresioniran pažnjom za detalje koju je pokazao petogodišnjak. U znak zahvalnosti Vilijam i njegova porodica pozvani su u sedište kompanije u Dalas.

Tamo im je organizovan poseban VIP obilazak, tokom kojeg je dečak imao priliku da isproba simulator leta, gde mu je pilot objasnio kako sistemi funkcionišu u pravoj pilotskoj kabini. Za dečaka koji sanja da postane pilot to je bio retki uvid u posao o kojem mašta.

"Izuzetno pametno dete"

Priča se brzo proširila društvenim mrežama i postala viralna. Korisnici širom sveta izrazili su divljenje dečakovoj koncentraciji potrebnoj da primeti grešku u tako složenom priručniku.

- Ovo je izuzetno pametno dete. Nadam se da će dobiti svu podršku koja mu je potrebna da razvije svoj potencijal - napisao je jedan korisnik.

Drugi su mu već predlagali buduću karijeru: "Možda bi trebalo da postane kontrolor leta. Takvih stručnjaka nedostaje, a u tom poslu ključna je pažnja prema detaljima."

Mnogi su pohvalili i reakciju avio-kompanije: "Nije najvažnije to što je dečak uočio, već to što je kompanija primetila njega."