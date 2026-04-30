Dolaskom toplijeg vremena počinje i sezona sladoleda, pa je Austrijanac Volfgang F. sa svojom poznanicom odlučio da poseti poslastičarnicu u Donjoj Austriji, nedaleko od Beča.

Zbog velike gužve ispred lokala seli su unutra i naručili ledenu kafu po ceni od 6,90 evra i jogurt kup za 8,50 evra.

Međutim, pravi problem nastao je tek nakon što su popili naručeno. Na računu je Volfgang F. primetio dve dodatne stavke, svaku po 70 centi, označene kao "GLAS Aufpreis“, što je objašnjeno kao dodatna naknada za staklenu čašu.

Kako je ispričao za austrijski Heute, Volfgang F. je odmah reagovao: "Odmah sam ustao i pitao na kasi da li smo platili depozit.“

Odgovor osoblja ga je prilično iznenadio: "Kod nas je to tako, za pranje posuđa.“

Naknada za posuđe

Iz poslastičarnice poručuju da se ne radi o skrivenoj naplati, već o jasno istaknutoj stavci. Vlasnica lokala tvrdi da se naknada nalazi na tabli ispred objekta i da se odnosi na način posluživanja. Prema njenim rečima, gosti koji ne plate tu naknadu dobijaju narudžbinu u kartonskoj čaši, umesto u staklenom posuđu.

Volfgang F. osporava njeno objašnjenje i tvrdi da nikakvo obaveštenje o dodatnoj naknadi nije video, niti mu je ona pomenuta prilikom naručivanja:

"Ovde se ne radi o 70 centi, već o načinu na koji se ophode prema gostima“, poručio je razočarano. Dodao je i da on i njegova poznanica više neće posećivati taj lokal.

Ovaj incident dogodio se u trenutku kada su cene sladoleda u Austriji već duže vreme tema rasprava. Prema portalu OE24, cene su prošle godine bile u proseku 23 odsto više nego u Nemačkoj, a prosečna cena jedne kugle iznosila je oko 2,22 evra. Dodatno, analiza lista Kleine Zeitung pokazuje da su se cene sladoleda u Austriji u poslednjih deset godina gotovo udvostručile.