Restorani su sve skuplji, pa ne čudi što gosti pre dolaska sve više čitaju recenzije i iskustva drugih gostiju. Za svoj novac žele da dobiju nabolje od hrane do usluge. Međutim, postoje skriveni znakovi po kojima možete znati da li će vas dočekati dobro gastronomsko iskustvo ili razočaranje.

Pokazatelj kvaliteta

- U svakom dobrom restoranu jelovnik priča priču. Možete saznati nešto o istoriji kuvara ili vlasnika, otkriti omiljeno jelo, strogo čuvan porodični recept ili primetiti posvetu nekom kulinarskom uzoru - objašnjava Džejson Lajakona, glavni kuvar restorana Miel.

Stručnjaci su se složili da je najočigledniji znak svežine, ukusa i povezanosti s lokalnom zajednicom jelovnik usmeren na sezonske namirnice.

- Sezonska jela u središte stavljaju ono što je u tom trenutku najsvežije i najdostupnije na određenom području - potvrđuje Henri Velsi III, glavni kuvar u restoranu Steakhouse Bourré Bonne.



Sa njim se slaže i Kejsi Mils, glavna kuvarica i suvlasnica Sesame Collective Restaurant Group.

- Jelovnik koji odražava godišnje doba govori mi da kuvar obraća pažnju i radi s najboljim dostupnim sastojcima, umesto da se oslanja na ono što je praktično - tvrdi ona.

Foto: Shuterstock

Osim sezonskih namirnica, kuvari ističu i druge pozitivne znakove na koje obraćaju pažnju prilikom odabira restorana.

Imena farmi, poljoprivrednika, ribara ili mesara navedena u opisima jela pokazuju da restoran nabavlja namirnice s naglaskom na ukus i kvalitetu, a ne na cenu.

Isticanje partnera izvrstan je način da se oda priznanje svima koji su uključeni u proces pripreme hrane za goste. Takav vid transparentnosti takođe pokazuje da kuvar zna odakle dolaze njegovi proizvodi i da ceni odnose s dobavljačima.

- Dobar restoran treba imati koherentan stav koji se provlači kroz celo iskustvo - kaže Velsi.



Pažljivo osmišljen jelovnik koji je tematski dosledan je znak jasne vizije i dobre kontrole troškova. Kada kuhinjski tim ne mora nabavljati i pripremati sastojke za desetke različitih jela, može se usredsrediti na ono što najbolje radi i definiše restoran, a uštede se mogu preneti i na goste.