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Ruski diskontni lanac Fix Price ulazi na tržište Srbije. Kompanija je već pokrenula lokalni sajt na kojem su predstavljeni prvi proizvodi i njihove cene, što nagoveštava skori početak poslovanja.

Fix Price kupcima u Srbiji nudi proizvode iz više kategorija, uključujući hranu i piće, sredstva za higijenu, kozmetiku, kućnu hemiju, igračke, kancelarijski pribor i artikle za domaćinstvo.

Iako je za sada predstavljen manji broj proizvoda, istaknute cene ukazuju na diskontni koncept po kojem je lanac prepoznatljiv. Tako se pakovanje od 12 drvenih bojica prodaje za 69 dinara, za 99 dinara može se kupiti korpa, klizni nož, čarape i aluminijumska folija, dok igračka kamion košta 300 dinara.

Prema dostupnim informacijama, Fix Price planira otvaranje prodavnica u nekoliko gradova širom Srbije. Ranije je objavljeno da je kompanija tražila poslovne prostore u Beogradu i Novom Sadu.

Foto: Shutterstock

Fix Price grupa važi za jedan od najbrže rastućih maloprodajnih lanaca koji posluju u diskontnom formatu. Filijala u Srbiji osnovana je preko kompanije iz Kazahstana, a mreža ovog trgovca trenutno obuhvata više od 7.800 prodavnica u deset zemalja sveta.

Na zvaničnom sajtu kompanije već je objavljen i poziv za zapošljavanje, što predstavlja dodatnu potvrdu da se pripreme za početak rada u Srbiji privode kraju.

Kompanija Fix Price osnovana je 2007. godine. Prema podacima iz 2024. godine, u potpunom je vlasništvu kompanije AO Fix Price, dok njome upravlja kazahstanska kompanija Fix Price plc.

Pored Rusije, Fix Price posluje i u Kazahstanu, Belorusiji, Letoniji, Uzbekistanu, Gruziji, Kirgistanu, Jermeniji, Mongoliji i Ujedinjenim Arapskim Emiratima, a Srbija će uskoro postati novo tržište na kojem će ovaj diskontni lanac pokušati da osvoji kupce niskim cenama i raznovrsnom ponudom.