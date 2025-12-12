Slušaj vest

Time se Srbija pridružuje listi tržišta na kojima ova diskontna mreža širi svoje poslovanje.

Fix Price već osnovao firmu u Srbiji

Prema podacima Agencije za privredne registre, Fix Price je u septembru registrovao svoju ćerku kompaniju Fix Price RS. Srpska firma je u potpunom vlasništvu Fix Price Group Plc, koja je registrovana u Kazahstanu.

Iz kompanije navode da je Fix Price već otvorio kancelariju u Srbiji i formirao regionalni tim, čime su stvoreni uslovi za početak operacija na domaćem tržištu.

Više od 7.700 prodavnica u 10 zemalja

Fix Price je jedan od vodećih ruskih diskontnih lanaca. Prvu prodavnicu otvorio je 2007. godine, a danas posluje kroz mrežu od oko 7.700 prodavnica na deset tržišta. Pored Rusije, kompanija je prisutna u Belorusiji, Gruziji, Kazahstanu, Kirgistanu, Jermeniji, Letoniji, Uzbekistanu, Mongoliji i Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Grupa je 2023. godine izlistana na Astana International Exchange, nakon čega je sprovela redomicilaciju u Kazahstan.

Prihodi od četiri milijarde dolara u 2024. godini

Prema godišnjem finansijskom izveštaju, Fix Price je u 2024. ostvario prihod od 314,9 milijardi ruskih rubalja, što je oko četiri milijarde dolara ili 3,5 milijardi evra. EBITDA je iznosila 53,1 milijardu rubalja, dok je neto dobit dostigla 22,2 milijarde rubalja.

Nastavak dolaska ruskih diskontera u Srbiju