- Sastanak je održan na inicijativu „Karfura“, jednog od vodećih trgovinskih lanaca u Evropi, koji je prisutan u više od 30 zemalja, sa prihodima koji se mere desetinama milijardi evra. Njihov imperativ je tržište regulisano po propisima Evropske unije i zdrava konkurencija među trgovinskim lancima. Dolazak trgovinskih lanaca poput „Karfura“ svakako bi doprineo jačanju konkurencije, većem izboru za potrošače i dostupnosti kvalitetnih proizvoda po konkurentnim cenama. Naš cilj je da tržište bude dinamično, zdravo i stabilno - u korist građana - izjavila je ministarka Lazarević posle sastanka.

Foto: Ministarstvo trgovine

Trgovinski lanac „Karfur“ je poznat po velikom izboru prehrambenih i neprehrambenih proizvoda, visokim standardima usluge, kao i po programima podrške lokalnim proizvođačima i održivoj proizvodnji. U Evropi, „Karfur“ uspešno kombinuje hipermarkete, supermarkete i male gradske prodavnice, prilagođavajući ponudu potrebama lokalnog tržišta.

Foto: Ministarstvo trgovine

- Razgovarali smo o njihovim konkretnim planovima. Namera im je da direktno uđu na naše tržište, bez posrednika, da Srbija bude centralni hab i da angažuju veliki broj srpskih kompanija kao dobavljače. Poslovni model koji razmatraju je i nalaženje lokalnih partnera za franšize. Dogovoreno je da razgovori budu nastavljeni do kraja godine, kada će predstavnici top menadžmenta doći u Srbiju - rekla je ministarka Lazarević.