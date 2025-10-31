Ministarka Lazarević o kaznama za trgovce koji nisu poštovali uredbu o smanjenju cena

Ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević najavila je danas da će uskoro svim građanima biti dostupna platforma putem koje će moći u svakom trenutku da prate kretanje cena u trgovinama i na taj način imaju pregled gde im je koji proizvod povoljniji.

„Zajedno sa Kancelarijom za IT, koja je odradila najveći deo posla, radimo na platformi na kojoj će javno biti istaknuti cenovnici koje trgovinski lanci dostavljaju Ministarstvu na nedeljnom nivou. Uskoro će ova platforma biti javno dostupna i svi građani će moći da uđu na nju, biraju trgovinski lanac, potom kategoriju proizvoda, proizvod, brend i da vide cenu. Moći će i u svakom momentu da vide kako su se kretale cene, od 1. septembra, od kad važi Uredba, na nedeljnom nivou. Takođe, građani će moći da porede cene jer će imati uvid u kompletan cenovnik proizvoda u svakom trgovinskom lancu. I za nas je to važna platforma, jer će nam biti indikator, ako uočimo bilo kakve devijacije. I kod proizvoda za koje se ne primenjuje pravilo zamrzavanja cene na 1. avgust moći će da se vidi ima li nekih neopravdanih promena. Ta platforma biće vrlo korisna alatka koja će dati kompletan uvid cena proizvoda u svakom trenutku“, navela je Lazarević.

Ministarka Lazarević je rekla i da pomenuta platforma nije vezana samo za uredbu, da je bila planirana i pre nje, pre svega u kontekstu novog Zakona o zaštiti potrošača, ali da se sada zbog uredbe samo požurilo sa njenim kompletiranjem.

„I sama sam sate provela gledajući tu bazu, gledala kako su se kretale cene, poredila i analizirala. Mnogi važni proizvodi su pojeftinili, i po 20-25 odsto, ima i proizvoda koji nisu, onih kojima je marža i ranije bila ispod 20 odsto, kao i onih, poput kafe, koji su berzanska roba. Građani će moći sami da na platformi uporede cene, izaberu trgovce, i kao potrošači izaberu", rekla je Lazarević gostujući u Jutarnjem programu NewsMax Balkans.

Kao primer je navela da se recimo kod nekih mlečnih proizvoda cena nije menjala od stupanja uredbe na snagu, dok postoje izmene cena kod nekih malih dobavljača.

„Na nama kao potrošačima je da odaberemo šta ćemo da kupimo za svoj novac. A kada imate sve pregledno, kao što će biti na platformi, možete lepo da se pripremite pre odlaska u kupovinu“, istakla je Lazarević.

Trgovinski lanci smanjivali broj zaposlenih, a povećavali broj objekata

Povodom najava pojedinih trgovinskih lanaca da će zatvarati objekte po Srbiji zbog Uredbe o ograničenju marži, ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević rekla je da se država stalno suočava sa raznim vrstama pritisaka, a da je ovo jedan vrlo socijalno osetljiv vid pritiska.

„Ali mi vrlo dobro znamo da postoje objekti koji jednostavno nisu rentabilni mnogo duže i mnogo pre donošenja uredbe. Takođe, pratimo i protok zaposlenih u trgovinskim lancima, pa znamo da je broj zaposlenih u trgovinskim lancima počeo da opada još od 2021. godine, a da je broj objekata rastao. Oni jesu malo povećavali broj zaposlenih 2023. i 2024. godine, ali se nikada nisu vratili na nivo iz 2021. Pitanje je da li su samo otvaranjem novih objekata mogli da budu konkurentni ili su samo želeli veće tržišno učešće. Ako imaju nerentabilne objekte neke će zatvoriti. Te poruke o zatvaranju imaju i neku političku dimenziju, pokušavaju da nas dodatno pritisnu, ali eto, imaćemo uskoro sastanak pa smo tu da čujemo argumente. Razumem njihovu potrebu da se bore ali naš je cilj da imamo cene pod kontrolom koje će uticati na standard građana a ne da plaćamo najskuplju hranu u Evropi", poručila je ona.